Khách quốc tế mê khám phá văn hóa, lịch sử TP HCM

Du khách Peter (Mỹ), Kasia Wiciak (Ba Lan) cùng hơn 50 đoàn quốc tế hào hứng khi đạp xe khám phá các công trình đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử TP HCM.

Đến Việt Nam nghỉ dưỡng cùng nhóm bạn cuối tháng 3, chị Kasia Wiciak (36 tuổi, Ba Lan) cho biết thích không khí TP HCM những ngày này và nói may mắn khi tình cờ được ngắm trực thăng, tiêm kích Su-30MK2, Yak-130 chao lượn trên bầu trời, chuẩn bị cho màn trình diễn dịp 50 năm thống nhất đất nước.

Thay vì tự khám phá, Kasia Wiciak đặt tour "Từ Sài Gòn xưa đến TP HCM nay" của Vietluxtour để nghe thuyết trình về các điểm đến đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử ở nơi được mệnh danh "Hòn ngọc Viễn Đông". Chị mê mẩn khoảnh khắc đạp xe khắp phố phường, băng qua loạt công trình từng biết đến qua sách, báo, tivi như: nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, Nhà hát Thành phố hay khách sạn lâu đời nhất nơi đây - Continental Sài Gòn...

Tương tự, Peter - quốc tịch Mỹ, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - đánh giá hoạt động đạp xe khám phá các điểm đến ở TP HCM khá thú vị, dù thời tiết có phần oi bức. Anh cùng bạn bè hiểu sâu từng công trình và mong chờ màn trình diễn mừng 50 năm đất nước thống nhất dịp 30/4 này.

"Chỉ một đoạn đường ngắn, tôi vẫn thấy thích thú, vừa thong thả nhìn ngắm phố xá, vừa giao tiếp với người dân địa phương. Tôi rất thích nơi đây và nếu có thời gian, tôi sẽ khám phá các thành phố khác tại Việt Nam, có thể là Huế, Hà Nội, Đà Nẵng hay miền núi phía Bắc", anh cho hay.

Trong khi đó, du khách David (Anh), Go Jin (Hàn Quốc) tranh thủ tìm hiểu di tích lịch sử Biệt Động Sài Gòn, trải nghiệm xe bus Hop on - Hop off hay ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao ở Saigon Skydeck (Bitexco Tower). Họ chụp ảnh check-in trước trụ sở UBND TP HCM - công trình đậm nét kiến trúc thời Pháp, được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Theo đại diện Vietluxtour, hàng nghìn du khách chọn chiêm ngưỡng thành phố từ trên sông qua Saigon Bus, Saigon Boat. Gần đây, khi metro đi vào hoạt động, đơn vị đưa thêm trải nghiệm tàu điện ngầm vào các tour, tuyến khám phá TP HCM chủ đề "Sài Gòn xưa và nay".

Bắt đầu từ ga metro - Nhà hát Thành phố, trong 45 phút, anh Rafael van der Vaart (39 tuổi, Hà Lan) cùng vợ con chiêm ngưỡng cầu Ba Son, cầu Sài Gòn, Landmark 81... Họ nói ấn tượng khi ngắm đô thị hiện đại qua cửa sổ tàu và có góc nhìn mới về nhịp sống nơi đây. Thi thoảng họ hòa giọng "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi" cùng du khách Việt. Trên cung đường ấy, đoàn còn dừng chân tại khu du lịch Văn Thánh hay tổ hợp giải trí Suối Tiên.

Vietluxtour triển khai chương trình "Từ SG xưa đến TP HCM nay" từ cuối năm 2021, giá từ 399.000 đồng một người, kết hợp giữa đi bộ, đạp xe và xe bus. Du khách hòa mình vào vùng đất 300 tuổi, hiểu sâu những công trình kiến trúc, câu chuyện lịch sử qua phần thuyết trình từ hướng dẫn viên.

"Chúng tôi liên tục đổi mới, cập nhật các điểm đến nhằm làm phong phú thêm hành trình khám phá thành phố, may mắn được đông đảo du khách trong nước và quốc tế ủng hộ nhiệt tình. Đến nay, chúng tôi đón hơn 50 đoàn khách, hơn một nửa là người nước ngoài", đại diện công ty lữ hành cho hay.

Ngoài ra, Vietluxtour còn triển khai nhiều tour du lịch văn hóa, lịch sử nội đô khác như: Biệt động Sài Gòn, Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn, Quận 1 - Sắc màu đêm, Huyền thoại về những người anh hùng, Củ chi - đất thép thành đồng hay Dấu ấn vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP HCM...

