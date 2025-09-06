Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 cao kỷ lục

Du lịch Việt ghi nhận tháng 8 năm nay đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục so với các tháng 8 trước, trong bối cảnh ngành đặt tham vọng đón 25 triệu lượt khách cả năm.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố sáng nay, trong 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14 triệu người, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 8, hơn 1,68 triệu lượt khách đã nhập cảnh Việt Nam, tăng 8% so với tháng 7 và cao nhất so với các tháng 8 những năm trước.

Hai du khách quốc tế thích thú trải nghiệm thả diều tại Khánh Hòa dịp hè. Ảnh: Bùi Toàn

Chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng các hoạt động chào mừng dịp 80 năm Quốc khánh đã thu hút khách đến Việt Nam ngày càng tăng, theo Cục Thống kê.

Thứ tự các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 8 không có nhiều thay đổi. Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí quán quân với hơn 410.000 lượt, chiếm 25% tổng lượng khách. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 380.000 lượt, tiếp sau đó là Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ và các nước trong khu vực.

Về động lực tăng trưởng, Nga là tệp khách đến Việt Nam tăng mạnh nhất, với hơn 62.500 lượt khách Nga, bằng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường còn lại cũng có tăng trưởng tốt là Philippines (164%), Ấn Độ (140%), Trung Quốc (134%).

Năm 2025, ngành du lịch Việt liên tiếp đạt được các kỷ lục về số lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế của năm nay "là rất cao", đại diện Cục Du lịch đánh giá.

4 tháng cuối năm, Việt Nam cần đón thêm 10 triệu lượt khách - tương đương mỗi tháng đón 2,5 triệu lượt. Tháng 3 năm nay là tháng có lượng khách quốc tế đến cao nhất lịch sử, với gần 2,1 triệu lượt.

Tại Hội nghị "Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Du lịch tổ chức, diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM chiều 5/9, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho rằng để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực rất lớn và phải có nhiều giải pháp đột phá.

Cục trưởng Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng khu vực Đông Bắc Á và ASEAN là những thị trường gần và chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khách quốc tế của du lịch Việt Nam hiện nay. Vì vậy khu vực này là trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc khai thác trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế.

Các chuyên gia du lịch cũng nêu ra các đề xuất nhằm hoàn thành mục tiêu. Đối với nhóm thị trường Đông Bắc Á - ASEAN vốn chiếm hơn 70% lượng khách, Việt Nam nên mở rộng chính sách miễn visa hoặc miễn phí visa. Bên cạnh đó, bổ sung các cơ chế thúc đẩy phát triển du lịch đường biển, mở thêm nhiều đường bay mới, phát triển các sản phẩm mới khác biệt, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành nhỏ và siêu nhỏ cũng là những gợi ý để giúp ngành hoàn thành mục tiêu.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu trong hội nghị chiều 5/9 tại TP HCM. Ảnh: Cục Du lịch

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường quản lý điểm đến để tạo tâm lý an tâm cho khách. Một số hãng lữ hành đề xuất cơ quan chức năng cần rút ngắn thời gian làm thủ tục check-in sân bay, đơn giản các thủ tục cho khách đoàn caravan và phát triển các tour mua sắm, sản phẩm du lịch đêm.

Đối với thị trường châu Âu - Bắc Mỹ - châu Đại dương, các chuyên gia đề nghị cần có kế hoạch quảng bá dài hạn, mở văn phòng xúc tiến du lịch ở các thị trường trọng điểm, mở rộng chính sách miễn visa cho nhiều quốc gia hơn, phát triển sản phẩm đặc thù cho dòng khách cao cấp.

Khách Tây lạ lẫm giữa 'rừng' cờ đỏ sao vàng ở Hà Nội Khách Tây hào hứng giữa biển người chào đón đoàn diễu binh dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Video: Bích Phương

Phương Anh