Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 cao nhất từ đầu năm

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 1,7 triệu lượt, cao nhất trong 11 tháng.

Theo số liệu Cục Du lịch Quốc gia công bố sáng 6/12, tháng 11 Việt Nam đón hơn 1,7 triệu lượt khách quốc tế; tăng hơn 20% so với tháng 10. Nếu so trước dịch, lượng khách tháng 11 năm nay bằng 94% so với cùng kỳ 2019.

Khách đến bằng đường hàng không chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 1,4 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 277.000 lượt và đường biển 32.000 lượt.

Tính chung 11 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 16 triệu lượt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2023 và sắp tiếp cận mục tiêu đặt ra hồi đầu năm, 17-18 triệu lượt khách.

Du khách thử mùi rau thơm tại làng rau Trà Quế hồi tháng 11. Ảnh: Đắc Thành

Theo các chuyên gia du lịch, lượng khách tháng 11 năm nay tăng vọt không phải điều bất thường vì Việt Nam đang trong mùa cao điểm khách quốc tế, từ tháng 10 đến tháng 3. Tháng đón khách quốc tế cao lịch sử của Việt Nam là tháng 11/2019, với hơn 1,8 triệu lượt.

Hàn Quốc vẫn là tệp khách đến Việt Nam nhiều nhất tháng 11 cũng như 11 tháng, với gần 400.000 lượt. Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 340.000 lượt trong tháng 11. Những cái tên còn lại trong top 10 gồm khách đến từ đảo Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Campuchia, Australia.

Tháng này ghi nhận lượng khách Pháp tăng đột biến, với hơn 33.000 lượt, bằng 144% so với tháng 10 và nằm trong top 12 thị trường gửi nhiều khách đến Việt Nam. Singapore đứng thứ 11, với hơn 35.000 lượt.

Xét về mức độ tăng trưởng, các nước châu Âu ghi nhận mức độ tăng nhiều nhất trong tháng 11. Trong đó, Ba Lan tăng hơn 330% so với tháng 10. Những cái tên tiếp theo gồm Italy, Nga, Na Uy, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các thị trường gửi khách đến Việt Nam có mức tăng trưởng cao trong tháng 11 gồm Philippines, Campuchia, Ấn Độ, Singapore, Malaysia.

Tính chung 11 tháng đầu năm, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đông nhất đến Việt Nam với 4,1 triệu lượt; chiếm 26% thị phần khách quốc tế. Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia, Mỹ, Australia, Campuchia là những thị trường đông tiếp theo. Anh là thị trường gửi khách nhiều nhất khu vực châu Âu đến Việt Nam trong 11 tháng, với hơn 279.000 lượt, tiếp đến là Pháp, Đức, Nga.

CEO Lux Group Phạm Hà nhận xét khách quốc tế đến đông là điều đáng mừng nhưng ngành du lịch cũng nên tập trung vào doanh thu đầu khách và thời gian lưu trú khi đến Việt Nam.

"Khách đến vừa phải nhưng tiêu nhiều, ở lâu vẫn có lợi hơn khách đông tiêu ít", ông Hà nói.

Phương Anh