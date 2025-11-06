Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 cao kỷ lục

Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 10, mức cao nhất lịch sử so với cùng kỳ các năm, và tăng gần 14% so với tháng trước.

Số liệu công bố sáng 6/11 của Cục Thống kê cho thấy lượng khách quốc tế trong tháng 10 cũng tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Hầu hết thị trường gửi khách lớn đều tăng trưởng, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Australia, Campuchia (tăng 10-24% so với tháng 9). Riêng thị trường Nhật Bản tháng này giảm, chỉ bằng 77% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Việt Nam đón 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với cùng kỳ 2024.

Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh nhận định con số 1,7 triệu lượt khách này là "kết quả rất cao", mang tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch. Mốc 1,73 triệu này không chỉ vượt các kỷ lục đã thiết lập trong giai đoạn cùng kỳ trước dịch, mà còn vượt qua nhiều tháng cao điểm hè (1,4-1,5 triệu lượt).

Tháng 10 thường là thời điểm bắt đầu mùa du lịch quốc tế, việc đạt được con số này ngay từ đầu mùa cho thấy Việt Nam "đang ở đỉnh cao phục hồi và tăng trưởng", và trở thành điểm đến hấp dẫn được ưu tiên lựa chọn.

Khách nước ngoài trải nghiệm tàu du lịch 5 cửa ô ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

Mức tăng trưởng 14% so với tháng 9 và 22% so với cùng kỳ 2024 là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của các chính sách thị thực thông thoáng và các chiến dịch xúc tiến đã được triển khai. "Du lịch Việt Nam đã thoát khỏi giai đoạn phục hồi và đang bước vào chu kỳ tăng tốc tăng trưởng mạnh mẽ ở quý cuối năm", ông Quỳnh nhận xét.

Theo Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh tiếp nối các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước (30/4 và 2/9) đã góp phần thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể, tính chung 10 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,2 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ 2024 nhưng mới đạt 74-78% mục tiêu công bố hồi đầu năm và 68% so với mục tiêu điều chỉnh hồi tháng 8. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, với gần 1,5 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 238.000 lượt và còn lại là đường biển.

Năm 2025, ngành du lịch Việt đặt mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, dựa trên đà tăng trưởng về gần bằng mức trước dịch của năm 2024 (đón 17,6 triệu lượt khách). Tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Đối với ngành du lịch, Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu cả năm đạt ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế.

Du khách ăn tối trên du thuyền Emperor Cruises Legend Nha Trang tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Lux Group

Theo các chuyên gia du lịch, với đà tăng trưởng này, 2025 sẽ là năm ngành du lịch Việt lập kỷ lục mới về số lượng đón khách khi vượt qua 18 triệu lượt của năm hoàng kim 2019 nhưng để đạt được mục tiêu năm nay lại là "thách thức lớn".

"Sẽ là một thách thức vô cùng lớn và khó khả thi theo quy luật tăng trưởng tự nhiên", Viện trưởng Phạm Hải Quỳnh nhận xét. Để đạt được mục tiêu 22-23 triệu, ngành cần phải đón thêm 4,7-5,7 triệu lượt khách trong hai tháng 11, 12. Trung bình mỗi tháng, Việt Nam cần đón 2,35-2,85 triệu lượt.

Lượng khách 1,7 triệu lượt của tháng 10 đang là mức cao kỷ lục. Việc tăng trưởng đột ngột lên gần 2,5 - 2,8 triệu khách/tháng trong hai tháng liên tiếp là mức tăng chưa từng có tiền lệ và có thể gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực du lịch.

Với đà tăng trưởng và yếu tố mùa vụ cuối năm khi Việt Nam bước vào cao điểm du lịch quốc tế, ngành du lịch có cơ sở để vượt mốc 20 triệu lượt khách.

Theo các chuyên gia du lịch Việt, con số 20 triệu lượt khách cũng là một cột mốc lịch sử mới của ngành. Ngành du lịch nên tập trung nỗ lực để thiết lập kỷ lục mới trên 20 triệu lượt, đồng thời coi việc đạt mục tiêu 22-23 triệu là động lực và tầm nhìn để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách cho năm tiếp theo, theo ông Phạm Hải Quỳnh.

Phương Anh