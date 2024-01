Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 tăng 74%

Tháng đầu tiên của năm 2024 Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng trước dịch.

Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/1 cho thấy hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng tháng 1/2019, thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát. Chính sách xúc tiến, quảng bá Việt Nam như điểm đến an toàn là một trong những lý do giúp ngành du lịch đón lượng khách về bằng mức trước dịch.

Trong số 1,5 triệu lượt khách đến Việt Nam có gần 1,3 triệu lượt nhập cảnh bằng đường hàng không, gần 177.000 lượt đến bằng đường bộ và số còn lại là đường biển.

Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2024 với gần 420.000 lượt, bằng bằng 165% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 389.000 lượt của tháng 1/2019.

Những thị trường gửi khách đến Việt Nam đông nhất gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Australia, Thái Lan, Ấn Độ. Danh sách này hầu như không có sự thay đổi so với cùng kỳ tháng 1/2023.

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1/2024 ước đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng trưởng cao là Hà Nội tăng 24,4%; TP HCM tăng 22,8%; Đồng Nai tăng 9,1%; Quảng Ninh tăng 9%. Bên cạnh đó một số tỉnh có doanh thu giảm như Kiên Giang giảm 3,9%; Trà Vinh giảm 5,7%; Bình Thuận giảm 7,2%; Phú Yên giảm 24,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 1/2024 ước đạt 58,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2023. Một số địa phương có doanh thu tăng cao gồm Đà Nẵng tăng 29,9%; TP HCM tăng 14,7%; Hà Nội tăng 10,8%; Thừa Thiên - Huế tăng 9,3%.

Trong "Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024" Cục Du lịch Quốc gia công bố tháng 12/2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế năm 2024. Với mục tiêu này, du lịch Việt dự kiến phục hồi 95-100% so với năm 2019. Năm 2023, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách, vượt mục tiêu đề ra đầu năm là 8 triệu lượt và bằng 70% năm 2019.

Khách Hàn đến Việt Nam du lịch tháng 1/2024. Ảnh: Thanh Thu

Ngành du lịch cũng dự kiến đạt 110 triệu lượt khách nội địa trong năm nay, trong đó khoảng 72,5 triệu lượt khách có lưu trú. Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu phục vụ 102 lượt khách nội địa, cuối năm đạt gần 108 triệu lượt, vượt con số 85 triệu lượt năm 2019. Tổng thu du lịch 2024 ước đạt 840.000 tỷ đồng, cao gấp 1,25 lần tổng thu năm 2023 và gấp 1,2 lần so với năm 2019.

Phương Anh