Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 cao nhất lịch sử

Với gần 2,5 triệu lượt khách nhập cảnh Việt Nam, tháng 1 trở thành tháng đón lượng khách cao nhất trong 18 năm qua.

Theo số liệu công bố sáng nay của Cục Thống kê Quốc gia, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước, trở thành tháng đón khách cao nhất lịch sử.

Vị trí đứng đầu danh sách các thị trường khách lớn nhất đến Việt Nam năm nay thay đổi. Hàn Quốc dẫn đầu với gần 490.000 lượt, Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 460.000 lượt. Tuy nhiên, tệp khách gây bất ngờ nhất lại là Campuchia, với hơn 223.000 lượt nhập cảnh trong tháng đầu năm, đưa điểm đến này thành thị trường gửi khách lớn thứ 3 tại Việt Nam.

Các thị trường gửi khách hàng đầu còn lại gồm Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ, Malaysia. Trong đó, lượng khách Malaysia và Trung Quốc đến Việt Nam đều giảm 2-6%.

Về động lực tăng trưởng, Campuchia trở thành điểm đến có tỷ lệ tăng cao nhất trong tháng 1, gấp ba lần so với tháng 12/2025. Các thị trường còn lại nằm trong top tăng trưởng mạnh gồm Hàn Quốc, Nga, Australia, Italy, Nhật Bản, Đan Mạch, tới tỷ lệ tăng 30-70%.

Các du khách Nga mừng năm mới tại công viên ven biển Bãi Sau, TP HCM, vào đêm 31/12/2025. Ảnh: Đăng Khoa

Theo Cục Thống kê, các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Các chuyên gia du lịch nhận xét con số này báo hiệu "điềm may" của ngành du lịch khi có khởi đầu thuận lợi, "đầu xuôi đuôi chắc chắn sẽ lọt" và có thể hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách cả năm.

"Sự thông thoáng của chính sách e-visa, việc tăng thời hạn tạm trú và sự kết nối hàng không ngày càng thuận tiện là những đòn bẩy thực tế để hiện thực hóa con số này", Viện trưởng Phát triển Du lịch Châu Á Phạm Hải Quỳnh nhận xét.

Phương Anh