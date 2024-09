Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh vào tháng 8

Sau ba tháng liên tiếp sụt giảm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 8 tăng trở lại với 1,4 triệu lượt, nâng tổng lượng khách 8 tháng lên 11,4 triệu.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2024 đạt 1,43 triệu lượt, tăng 24,5% so với tháng trước và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 11,4 triệu lượt, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đóng góp gần một nửa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn ba triệu lượt (chiếm 26%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt trên 2,4 triệu lượt (chiếm 21%).

Khách Ấn Độ tham quan Tràng An hồi tháng 8. Ảnh: Lê Hoàng

Các thị trường gửi khách lớn tiếp theo là Đài Loan (850.000 lượt), Mỹ (529.000 lượt), Nhật Bản (461.000 lượt). Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Australia (315.000 lượt), Malaysia (313.000 lượt), Ấn Độ (312.000 lượt), Campuchia (295.000 lượt) và Thái Lan (274.000 lượt).

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch và giám đốc công ty lữ hành, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 tăng trở lại sau ba tháng liên tiếp sụt giảm, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế cuối năm.

Kết quả này có đóng góp quan trọng đến từ tăng trưởng của các thị trường lớn so với tháng trước, như Nhật Bản (tăng 81%), Hàn Quốc (tăng 36%), Trung Quốc (tăng 23%). Thị trường khách châu Âu cũng có Tây Ban Nha (tăng 172%), Italy (tăng 289%).

So với cùng kỳ năm 2023, các thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Điển hình có Trung Quốc (tăng 158%), Hàn Quốc (tăng 32%), Indonesia (tăng 100%), Philippines (tăng 59%), Malaysia (tăng 7%), Campuchia (tăng 15%), Singapore (tăng 5%). Riêng thị trường Thái Lan giảm 14,7%.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá Australia đang là thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng khả quan, 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả từ các hoạt động kết nối, hợp tác xúc tiến du lịch của ngành, các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác của Australia thời gian qua. Ngày 9-17/9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Australia và New Zealand.

Khách Ấn Độ cũng tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tiềm năng lớn của thị trường này. Tháng 8, ngành du lịch đã đón đoàn 4.500 khách du lịch MICE từ tập đoàn Sun Pharmaceutical Industries Limited sang du lịch Việt Nam, cho thấy còn nhiều dư địa để tăng thu hút thị trường này trong thời gian tới.

Lượng khách quốc tế được dự báo tăng cao vào các tháng cuối năm, khi vào mùa cao điểm khách quốc tế từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Bích Phương