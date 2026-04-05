Khách quốc tế đến Việt Nam quý I cao nhất lịch sử

Với gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 3, Việt Nam lần đầu đạt kỷ lục 3 tháng liên tiếp trong năm đón hơn 2 triệu lượt khách.

Theo số liệu công bố hôm 3/4 của Cục Thống kê, gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, tổng lượng khách ước đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên ngành du lịch Việt đạt kỷ lục mới: ba tháng liên tiếp trong năm đón lượng khách trên 2 triệu lượt. Ở chiều ngược lại, số lượt khách Việt xuất cảnh quý I ước đạt 1,2 triệu lượt, giảm 55% so với cùng kỳ 2025.

Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trong một môi trường toàn cầu nhiều bất định, theo Cục Du lịch Quốc gia.

Trong tổng số 6,76 triệu lượt khách quốc tế đến, khách đến bằng đường hàng không chiếm 82,3%, đường bộ chiếm 15,5% và đường biển chiếm 2,2%.

Cục Du lịch nhận định tỷ trọng vượt trội của vận tải hàng không cho thấy Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ dòng khách từ các thị trường tầm trung và đường xa - những thị trường chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị và chi phí nhiên liệu.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, gây gián đoạn một số tuyến bay quốc tế, số lượng khách đến bằng đường hàng không duy trì ở mức cao phản ánh năng lực kết nối, đồng thời khẳng định niềm tin của du khách quốc tế đối với một điểm đến an toàn, ổn định và dễ tiếp cận.

Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt, do khách từ thị trường đường xa quyết định lựa chọn điểm đến phụ thuộc không chỉ tài nguyên du lịch, mà còn mức độ an toàn và sự thuận tiện trong hành trình.

Tệp khách đường bộ chiếm 15,5% cũng cho thấy vai trò quan trọng của các thị trường láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.

Nhóm khách này có lợi thế về địa lý, dân đông, khả năng phục hồi nhanh và tính linh hoạt cao. Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu tăng giá, dòng khách di chuyển đường bộ được coi như điểm sáng, tạo nên lớp đệm ổn định, giúp du lịch Việt duy trì đà tăng trưởng, giảm thiểu tác động từ các biến động bên ngoài.

Trong quý I, Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế. Các thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng mạnh gồm Malaysia (21,5%), Singapore (30%), Campuchia (41%), Indonesia (44%), Philippines (69%) và Thái Lan (6,5%).

Tệp khách châu Âu với mức tăng chung hơn 55% cũng được coi là điểm nhấn trong bức tranh tăng trưởng ba tháng đầu năm của du lịch Việt. Trong tháng 3, dù ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế do chiến sự Trung Đông, các thị trường khách đường xa từ châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan vẫn tăng so với cùng kỳ 2025, 3-19%. Riêng thị trường Nga tăng mạnh nhất, 163%, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của du khách nước này đối với điểm đến Việt Nam.

Các thị trường đường xa như Mỹ, Canada, Australia, New Zealand cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I, từ 17-24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách nước ngoài đi chợ đêm Phú Quốc tháng 1/2026. Ảnh: Trương Phú Quốc

Giải thích lý do Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh chính trị thế giới bất ổn, Cục Du lịch cho rằng Việt Nam đã và đang định vị được là một điểm đến an toàn. Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả, du khách có thể di chuyển, trải nghiệm với mức độ an toàn cao chính là lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của du lịch Việt còn đến từ sự đa dạng về tài nguyên, bản sắc văn hóa, chi phí phải chăng và chính sách nới lỏng, miễn thị thực cho nhiều thị trường tiềm năng.

"Trong bối cảnh chi phí đi lại toàn cầu gia tăng, những điểm đến dễ đến, dễ đi và tối ưu chi phí đang có lợi thế rõ rệt, và Việt Nam đang tận dụng tốt xu hướng này", theo Cục Du lịch.

Phương Anh