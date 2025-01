Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 tăng 40%

Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đạt gần 17,6 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 17,6 triệu lượt cả năm 2024 bằng 98% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch. Con số này đạt mục tiêu đề ra đầu năm của ngành du lịch, với khoảng 17-18 triệu lượt.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2024 cao nhất trong năm với khoảng 1,75 triệu lượt, bằng 102% so với tháng 11 và tăng hơn 27% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách nhập cảnh bằng đường không vẫn chiếm lượng lớn với gần 1,5 triệu lượt, bằng 128% so với tháng trước; số còn lại gồm khách nhập cảnh bằng đường thủy và bộ.

Lượt khách Việt xuất cảnh năm 2024 đạt 5,3 triệu lượt, tăng gần 6 lần so với năm 2023. Riêng tháng 12 đạt hơn 363.000 lượt, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ hạng các thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam đông nhất không có nhiều thay đổi. Hàn Quốc vẫn là thị trường top một tại Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc đại lục, đảo Đài Loan, Mỹ. Tháng 12 cũng ghi nhận lượng khách Campuchia tăng mạnh, với hơn 61.000 lượt, vượt qua Nhật Bản, Malaysia và Ấn Độ để vươn lên top 5.

Đôi bạn Alex và Max, du khách Australia reo hò ăn mừng, một người trèo lên cây chụp ảnh khoảng khắc người dân đổ ra đường ăn mừng ở đường Lê Lai, quận 1 hôm 5/1. Ảnh: Đình Văn

Về động lực tăng trưởng, Trung Quốc đại lục là thị trường tăng trưởng tốt nhất trong năm 2024 với lượng khách ghé thăm bằng 214% so với năm 2023. Các thị trường có mức tăng trưởng top 10 còn lại gồm Nga, Italy, Thụy Điển, Pháp, là các quốc gia nằm trong danh sách 13 nước được miễn thị thực đơn phương. Điều này cho thấy chính sách nới lỏng visa của chính phủ hồi tháng 8/2023 đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành du lịch trong năm nay.

Tháng 12/2024 đón lượng khách quốc tế nhiều nhất trong năm là điều có thể dự tính trước vì đang là mùa cao điểm du lịch. Với đà tăng trưởng như hiện tại, mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế của ngành du lịch trong năm nay "hoàn toàn có thể đạt được", theo đánh giá của các chuyên gia du lịch Việt.

Phương Anh