Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng hơn 24% dịp Tết

Phú Quốc đón 92.994 lượt khách quốc tế trong 9 ngày, từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết (14-22/2), tăng 24,3% cùng kỳ, theo Sở Du lịch An Giang.

Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc trong thời gian này chiếm 94,3% tổng lượng khách quốc tế toàn tỉnh. Trước đó, cùng kỳ năm 2025, đặc khu ghi nhận 74.833 lượt khách quốc tế.

Dòng khách tăng cao giúp sân bay Phú Quốc liên tục ghi nhận nhiều con số ấn tượng. Ngày 27 Tết (14/2), sân bay đón 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, phục vụ hơn 18.000 lượt khách - mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Đến ngày 18/2 (mùng 2 Tết), sân bay có 93 chuyến bay đến, gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế. Tổng lượng hành khách trong ngày đạt gần 31.000 lượt.

Tính chung từ 27 tháng Chạp đến mùng ba Tết (âm lịch), cảng phục vụ 502 chuyến bay với 166.217 lượt hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới 60%.

Trên toàn An Giang, trong 9 ngày Tết, tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt du khách, tăng 37,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng, tăng 39%.

Khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dịp Tết. Ảnh: Sun Group

Giới chuyên gia nhận định, lượng du khách tăng cao dịp Tết Bính Ngọ thể hiện sự "chuyển mình" về chất lượng dịch vụ tại đảo Ngọc. Phú Quốc đang được bổ sung thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, từ show diễn đến tổ hợp giải trí và trải nghiệm lễ hội, giúp điểm đến ngày càng hấp dẫn và đáng quay lại hơn sau mỗi năm.

Các màn trình diễn đường phố khuấy động không khí du xuân, thu hút du khách. Ảnh: Sun Group

Đơn cử như thị trấn Hoàng Hôn với nhiều trải nghiệm phong phú gồm chuỗi show diễn Bản giao hưởng Đại dương và Nụ hôn Biển cả, cùng hai màn pháo hoa liên tiếp mỗi đêm, tạo trải nghiệm mới cho du khách. Năm nay, lượng khách đến hai show diễn tăng gấp đôi so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.

Pháo hoa bừng sáng tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Không khí lễ hội lan tỏa tại các không gian Tết Việt cùng hoạt động chợ hoa xuân, múa lân sư rồng và tặng chữ thư pháp - những điểm chạm văn hóa luôn được khách Tây túc trực trải nghiệm. Tấp nập người đổ về các tuyến phố, khu chợ đêm, chen chân khám phá chuỗi gian hàng ẩm thực và mua sắm bên biển, mang đến sức sống kéo dài suốt ngày đêm.

Hệ thống Cáp treo Hòn Thơm tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết khi sản lượng vận chuyển bằng 109% cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày hàng dài người xếp hàng để tham gia hành trình vượt biển gần 8km trên cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Biển người lấp kín không gian nhà hàng bia trong những đêm cao điểm. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện Sun Group, sự hài lòng của du khách quốc tế đến từ các thị trường lớn như Hàn Quốc, Đài Loan hay châu Âu góp phần thể hiện vị thế của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch toàn cầu. Từ đó, Phú Quốc hướng đến vai trò điểm đến quốc tế năng động, an toàn.

Thái Anh