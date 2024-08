Khách quốc tế đến Đà Nẵng 7 tháng bằng mục tiêu cả năm

Đà Nẵng đón 2,5 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, bằng mục tiêu đặt ra cho cả năm, cho thấy hoạt động du lịch đang phát triển mạnh.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, các số liệu du lịch của thành phố trong 7 tháng năm 2024 đều tăng trưởng. Khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt 2,5 triệu lượt, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt mục tiêu đề ra cho cả năm. Khách quốc tế ngủ đêm ước đạt 2,3 triệu lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Sau 7 tháng, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt, đạt khoảng 58% mục tiêu đặt ra cả năm. Một số địa phương mạnh về khách quốc tế như Hà Nội đạt 3,6 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng, mục tiêu đặt ra của cả năm là 5 triệu lượt. TP HCM tính đến hết tháng 6 đón được hơn 2,6 triệu lượt khách quốc tế và đạt gần 45% kế hoạch cả năm.

Khánh Hòa đón gần 2,8 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng, đạt 93% mục tiêu cả năm. Với Phú Quốc, ước đón được hơn 562.000 khách quốc tế, đạt gần 85% kế hoạch cả năm.

Thống kê cũng chỉ ra hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch cho khách quốc tế đang trên đà tăng trưởng. Lượng khách quốc tế theo tour đến Đà Nẵng tháng 7 đạt hơn 50.000 lượt, tăng 16,5% so với tháng trước và 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả 7 tháng, lượng khách quốc tế du lịch Đà Nẵng theo tour đã tăng 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng cũng ghi nhận tăng trưởng với khách nội địa, ước đạt 4,2 triệu lượt trong 7 tháng năm 2024, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát hồi tháng 5 của Booking, ứng dụng đặt phòng có đối tác trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đà Nẵng là điểm đến được khách Việt tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất trong thời gian từ 15/6 đến 15/8.

Khách quốc tế vui chơi trên bãi biển ở Đà Nẵng vào năm 2020. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong 7 tháng, lượng khách nội địa nghỉ trong ngày ước đạt hơn 1,5 triệu lượt còn khách quốc tế ước đạt 146.000 lượt, qua đó khiến tổng lượt nghỉ trong ngày 7 tháng năm 2024 cao gấp 52,7% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, khách nghỉ trong ngày tăng vì lượng khách đoàn tăng. Trong quá trình tham quan, du lịch ở các khu vui chơi, giải trí, nhóm khách đoàn thường đăng ký nghỉ vài giờ ở các cơ sở lưu trú.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 7 tháng ở Đà Nẵng ước đạt 15.700 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Cục Thống kê, hoạt động du lịch phát triển mạnh nhờ các sự kiện liên tục được tổ chức, thu hút khách trong và ngoài nước, đặc biệt kể đến Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng diễn ra từ 8/6 đến 13/7 - tạo nên một mùa hè du lịch bùng nổ ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, việc tăng cường quảng bá du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, khen thưởng) tới các công ty lữ hành cũng góp phần làm hoạt động du lịch trở nên sôi động.

Hoài Anh