Khách quốc tế đến Campuchia sụt giảm vì lo ngại an ninh

Ngành du lịch Campuchia suy giảm doanh thu và lượng khách quốc tế khi các trung tâm tội phạm mạng cùng xung đột biên giới gây tâm lý e ngại cho du khách.

Từng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, du lịch Campuchia hiện suy giảm khi đóng góp hơn 9% GDP, thay vì hơn 12% như năm 2019. Hiện tại, điểm đến bị cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ sau nhiều báo cáo cho rằng nơi đây là một trong những đầu mối lớn của các "trung tâm lừa đảo".

Campuchia cũng xảy ra xung đột biên giới với Thái Lan. Căng thẳng bùng phát thành các cuộc giao tranh vũ trang liên tục trong năm 2025 cho tới khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vào cuối tháng 12/2025.

Theo số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia, năm 2025, lượng khách từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Campuchia giảm mạnh nhất với mức 20% so với cùng kỳ năm trước đó.

"Vấn đề các trung tâm lừa đảo gây ảnh hưởng lớn tại khu vực Đông Á vì người dân nghe nói về nó thường xuyên hơn. Trong khi đó, người ở Mỹ và châu Âu ít tiếp cận thông tin này hơn", ông Stephen Higgins, đối tác điều hành tại công ty du lịch Mekong Strategic Capital, nhận định.

Angkor Wat, điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu Campuchia, vắng khách trong năm 2025. Ảnh: Great Value Vacation

Trong khu vực Đông Nam Á, lượng khách giảm mạnh nhất đến từ Thái Lan, với mức giảm hơn 50%, trong bối cảnh căng thẳng biên giới kéo dài. Việc hủy tour do xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia khiến các công trình đá cổ hàng thế kỷ, điểm du lịch hàng đầu của Campuchia, trở nên vắng lặng bất thường, trong khi các doanh nghiệp địa phương lâm vào cảnh khó khăn.

Du khách Hàn Quốc giảm tới 20,6% sau khi Seoul vào tháng 10/2025 áp dụng mức cảnh báo du lịch nghiêm ngặt nhất trong hệ thống 4 cấp, gần như cấm đi lại tới một số khu vực ở Campuchia.

Động thái này diễn ra sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị dụ dỗ làm việc trong một khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia.

Trái ngược xu hướng chung, lượng khách Trung Quốc đến Campuchia tăng 41,5% trong tháng 12, song vẫn chưa bằng một nửa so với thời điểm trước đại dịch.

Điều này tiếp tục trở thành cú giáng mạnh vào ngành du lịch vốn đang khó khăn, bởi Trung Quốc là một trong những thị trường chủ lực của nhóm khách chi tiêu cao tại Campuchia, theo báo cáo của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 công bố tháng 8/2025.

Trung Quốc cũng đã gây sức ép, buộc Campuchia phải mạnh tay trấn áp các "ổ lừa đảo", theo một bài đăng trên WeChat của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia hồi tháng 1, đồng thời cảnh báo rằng hình ảnh "thiên đường lừa đảo" có nguy cơ làm tổn hại quan hệ song phương.

Nhằm rũ bỏ danh tiếng tiêu cực, cải thiện quan hệ ngoại giao, Campuchia đang tăng cường trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong lãnh thổ. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà chức trách đã bắt giữ hơn 2.000 đối tượng liên quan tới các trung tâm lừa đảo, tính đến ngày 5/2.

Đầu tháng 1, Campuchia bắt giữ Chen Zhi, nhân vật bị cáo buộc " ông trùm" đứng sau đường dây lừa đảo và dẫn độ người này về Trung Quốc.

Campuchia cũng hợp tác với Hàn Quốc từ tháng 11/2025 nhằm xử lý các vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Sau thỏa thuận, Seoul vào tháng 12 đã hạ mức cảnh báo du lịch đối với Campuchia xuống cấp độ 2 hoặc cấp độ 1 tùy khu vực.

Ở lĩnh vực du lịch, bộ Du lịch Campuchia tháng 12 công bố chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc trong giai đoạn thí điểm từ ngày 15/6 đến 15/10.

Khi các trung tâm lừa đảo bị triệt phá, tiếng xấu dần phai theo thời gian. "Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng rồi sẽ đến lúc lượng khách du lịch tăng trưởng trở lại", ông Stephan nói.

Anh Minh (Theo CNBC)