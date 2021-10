Khách 'phát điên' vì trải nghiệm tệ ở khoang hạng nhất

AnhTrả hơn 10.000 USD để mua chỗ ngồi cao cấp trên chuyến bay, hành khách phải chịu việc nước từ điều hòa nhỏ xuống người.

Jarvis Marcos đã chia sẻ một trải nghiệm "tồi tệ đến kinh ngạc" của mình trong hành trình 11 tiếng của British Airways từ Mexico đến Anh cùng bạn gái Kamara Harding mùa hè năm nay. Anh cho biết mỗi ghế hạng nhất mà mình và bạn gái ngồi trị giá 10.000 USD.

Jarvis Marcos chụp lại hình ảnh ghế ngồi khoang hạng nhất của anh đã quá cũ. Ảnh: News

Từ lúc khởi hành đến kết thúc, Marcos liên tục gặp những trải nghiệm không hề vui vẻ. Khi nhận chỗ ngồi, anh phát hiện ghế da đã cũ, rách đến mức có thể nhìn xuyên qua lớp mút, thấy phần khung kim loại bên trong. Ghế cũng không thể ngả hoàn toàn như giường mà hãng từng quảng cáo do bị hỏng. Vì vậy, anh không thể nằm ngủ thoải mái. Điều tệ hơn nữa là ghế ngồi và các vị trí xung quanh Marcos đều chưa được làm sạch. Tại các ngóc ngách, anh vẫn nhìn thấy các mảnh vụn, bụi bẩn do chưa được lau chùi. Trên khay đựng bàn ăn bị dính, do vết bẩn chưa lau hết. "Điều này không thể chấp nhận được, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay", anh nói.

Khách 'phát điên' vì trải nghiệm quá tệ khi ngồi khoang hạng nhất Video: Tiktok/The Travel Luxury

Chưa dừng ở đó, điều hòa không khí phía trên chỗ ngồi của bạn gái anh bị hỏng, rò rỉ và nhỏ nước xuống người cô suốt thời gian bay. Anh gọi đây là một điều đặc biệt khủng khiếp, khi mà điều hòa có tác dụng lọc không khí.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Bữa ăn mà hai vị khách được phục vụ trên chuyến bay đều là thức ăn cũ, để lâu và nấu quá chín. Với kinh nghiệm bay nhiều, hơn 160.000 km mỗi năm, Marcos đánh giá rất thấp dịch vụ hạng cao cấp của hãng hàng không. Anh cũng so sánh dịch vụ bay hạng nhất của British Airways với các hãng khác từng đi.

Sau khi nhận được những lời chỉ trích của Marcos, hãng bay đã lên tiếng về vấn đề trên. Họ gửi lời xin lỗi tới trải nghiệm tồi tệ mà hai hành khách phải trải qua, cũng như cam kết sẽ điều tra về dịch vụ mà mình cung cấp. Hãng đã bồi thường cho Morcos một cặp voucher giảm giá 200 USD để dùng cho lần sau. Ngoài ra, hãng không có thêm bất kỳ động thái nào, theo nam du khách.



