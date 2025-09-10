Khách phải qua đêm trên đảo Cát Bà vì phà hết chuyến

Hải PhòngVới lý do hết định mức trong ngày, Ban Quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng dừng chạy phà khiến hàng trăm du khách phải qua đêm trên đảo Cát Bà.

Ngày 7/9, nhiều du khách phản ánh sau chuyến du lịch đảo Cát Bà đã tới phà Đồng Bài - Cái Viềng để rời đảo về đất liền, nhưng không có phà chạy. "Chuyến phà cuối là 18h, gia đình tôi đến lúc 17h nhưng cũng không còn phà'', một du khách ở quận Lê Chân nói.

Nhiều người đã gọi điện cho Ban Quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, Sở Xây dựng để phản ánh, nhưng phà vẫn không chạy. Hàng trăm người phải ở lại đảo Cát Bà đến sáng hôm sau, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt.

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, đơn vị quản lý, vận hành bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, giải thích việc dừng phà do ngày 7/9 đã hết định mức chuyến. Theo lịch chạy phà do đơn vị này ban hành, từ ngày 1/9 đến 31/12, phà chạy 48 chuyến cả hai bến, khung giờ 5h-18h. Căn cứ vào tình hình thực tế giao thông, Ban chỉ huy bến sẽ chủ động thời gian xuất bến cho phù hợp và thông báo cho hành khách tại bến được biết.

"Tuy nhiên, Ban Quản lý bến đã không căn cứ thực tế giao thông, cứng nhắc giữ lịch chạy phà đã ban hành từ trước dù lượng khách còn đông", một du khách nói.

Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng. Ảnh: Lê Tân

Việc phà không tiếp tục chạy dù còn hàng trăm khách chờ đợi chiều 7/9 đã bị Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phê bình, yêu cầu kiểm điểm, báo cáo thành phố trước ngày 13/9.

Ông Quân nhấn mạnh việc tạm dừng hoặc hạn chế phà chỉ được thực hiện theo quy định về thời tiết, an toàn hàng hải và phải công bố công khai. Các đơn vị khai thác có trách nhiệm bổ sung phương tiện, tăng chuyến, thông báo rõ lịch trình, năng lực vận chuyển và tiêu chí tạm dừng hoạt động để người dân, du khách chủ động sắp xếp hành trình.

UBND huyện Cát Hải được giao phối hợp với cơ sở lưu trú, cung cấp thông tin cập nhật về lịch chạy phà. Các hạng mục mở rộng, cải tạo bến Đồng Bài - Cái Viềng phải hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 20/9 nhằm giảm tải và bảo đảm an toàn vận hành.

Cát Bà là điểm đến du lịch nổi tiếng, mỗi dịp cuối tuần và mùa cao điểm thường đón lượng khách lớn. Sự việc vừa qua khiến nhiều du khách lo ngại, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực hạ tầng giao thông kết nối với đảo.

