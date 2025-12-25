Khách phải hủy đi nước ngoài vì khoản 'nợ thuế không biết từ đâu'

Một du khách ở TP HCM phải hủy đi du lịch Thái Lan khi đang làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất vì phát hiện khoản nợ thuế 5,6 triệu đồng "không biết từ đâu".

Chị Mỹ An, sinh năm 1999, ngày 23/12 cho biết sự việc xảy ra vào đầu tháng 12. Do không thể xuất cảnh, nữ du khách và người bạn đi cùng phải hủy chuyến, thiệt hại 15 triệu đồng tiền vé máy bay và phòng khách sạn đã trả trước.

Chị An nói vẫn đóng thuế trên ứng dụng eTax nên nghi ngờ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Qua xác minh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, chị An được biết thông tin cá nhân của mình được sử dụng để đăng ký thành lập một doanh nghiệp tại phường Bình An, quận 2 (nay là phường Đông Hòa).

Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo thông tin từ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, doanh nghiệp liên quan đến chị An đăng ký lần đầu năm 2011 và hiện chưa giải thể. Trong hồ sơ thay đổi ngày 14/1/2019 có giấy ủy quyền cho một người tên Lam thay mặt chị An thực hiện các thủ tục. Tuy nhiên, chị An khẳng định "không biết công ty này hay ông Lam là ai" và cho biết thời điểm đó "còn đang học đại học". Chị cho rằng kẻ gian đã sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số cũ của chị để đăng ký. Vì vậy, khi kiểm tra trên eTax (dùng số căn cước công dân), chị không phát hiện ra khoản nợ thuế.

Chị An cho biết đã nộp khoản nợ thuế vào ngày 4/12 để kịp chuyến đi du lịch vào 26/12. Hiện tại, khi tra cứu trên website của Cục thuế, chị An thấy không còn hiển thị thông tin nợ thuế, cho thấy lệnh tạm hoãn xuất cảnh đã được gỡ bỏ.

Theo Luật sư Trần Hoàng Linh, Đoàn Luật sư Hà Nội, Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định người nộp hồ sơ phải là người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền hợp pháp. Những người có thẩm quyền ký văn bản gồm chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc thành viên hợp danh. Mọi hồ sơ không do những người này thực hiện đều bị coi là không hợp lệ và doanh nghiệp không được phép thành lập.

Luật sư Linh nhận xét việc một cá nhân trở thành người đại diện doanh nghiệp mà không hề hay biết là bất thường.

Trước khi chờ động thái từ cơ quan chức năng, luật sư khuyến cáo người dân cần chủ động bảo vệ thông tin và hình ảnh cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Những người có nhu cầu ra nước ngoài nên tự kiểm tra thông tin trên hệ thống của các cơ quan quản lý Nhà nước để xác định bản thân có thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh hay không.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cá nhân cần lập tức gửi văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính để đề nghị hủy đăng ký doanh nghiệp, đồng thời trình báo cơ quan công an xác minh hành vi đánh cắp thông tin và giả mạo chữ ký.

Trong khi đó, đại diện các đơn vị lữ hành cho biết không có nghiệp vụ kiểm tra lệnh cấm xuất cảnh của khách khi bán tour nhưng luôn nhắc nhở khách hàng tự tra cứu, bởi công ty sẽ không hoàn tiền nếu khách bị từ chối tại sân bay.

Tú Nguyễn