Khách nườm nượp đổ về tiệm vàng chiều tối vía Thần Tài

Đông nghịt người kéo đến các tiệm kim hoàn lớn ở TP HCM và Hà Nội sau giờ tan tầm ngày vía Thần Tài để mua vàng cầu may.

Từ sau 17h, VnExpress ghi nhận lượng khách đổ tới các tiệm vàng tăng vọt so với ban ngày.

Tại TP HCM, hai cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) có cả trăm người đến giao dịch. Mi Hồng bố trí thêm nhân sự túc trực khu vực ngoài cửa hàng để phân luồng xe vào. Đồng thời, tại các quầy, nhân viên liên tục hướng dẫn, phân loại khách hàng thanh toán tiền mặt và chuyển khoản để giao dịch nhanh chóng hơn.

Chưa có số liệu thống kê cụ thể, song nhân viên cửa hàng ước tính lượng khách dịp này tương đương với cùng thời điểm năm ngoái.

Một trong hai cửa hàng của Mi Hồng (quận Bình Thạnh, TP HCM) chật kín khách chiều tối 7/2. Ảnh: Quỳnh Trang

Từ cuối giờ chiều, Mi Hồng hạ giá vàng khoảng 1 triệu đồng một lượng so với phiên sáng, xuống dưới 90 triệu. Lượt khách mua vào chiếm áp đảo so với bán ra. Trong đó, đa số khách hàng tại đơn vị này ưa chuộng mua vàng nữ trang đeo trang sức, cũng như cầu may đầu năm.

Một khách hàng nữ lựa chọn lắc tay loại 2 chỉ tại cửa hàng với giá 17 triệu đồng. Chị cho biết giá vàng gần đây lên cao 9 triệu một chỉ, nhưng mua số lượng ít để cầu may nên không bận tâm. "Năm nào, ngày vía Thần Tài tôi cũng mua một món nữ trang vừa cầu may, vừa đeo làm trang sức. Còn vào những dịp thông thường, mình mua vàng nhẫn trơn làm của tích lũy", chị nói.

Hôm nay, doanh nghiệp bổ sung thêm một quầy nhẫn trơn, vàng Thần Tài so với thường ngày để đáp ứng nhu cầu mua vàng đầu tư 24K của người dân. Dù lượng khách tấp nập nhưng tới 19h, các mặt hàng vàng miếng, nhẫn trơn vẫn đang dồi dào và chưa giới hạn giao dịch.

Một khách hàng nữ mua 2 chỉ lắc tay cầu may dịp đầu năm. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại PNJ Next Hai Bà Trưng, khoảng 18h, khách hàng giao dịch cũng ngày một đông hơn. Vàng nhẫn và vàng miếng đã hết từ chiều, nhiều khách hàng ghé mua nhưng không còn vàng mong muốn nên đành di chuyển ra các tiệm nhỏ lẻ bên ngoài. Nhiều trang sức bằng vàng 24K cũng không còn hàng, nhất là mẫu vòng tay có đính hạt vàng (charm) và vàng kỷ niệm hình linh vật.

Chị Trang (Phú Nhuận) cho biết thích mua trang sức vàng vì vừa có thể cầu may, vừa hợp nhu cầu làm đẹp. "Tôi thấy nhiều đơn vị đầu tư mẫu mã đẹp hơn hẳn những năm trước, có cả cho nam nên cũng thu hút khách hàng hơn", chị nói.

Khách hàng đang mua trang sức vàng 24K tại PNJ. Ảnh: Tất Đạt

Tại Hà Nội, sau quãng thời gian thưa khách vào buổi sáng, từ trưa, các cửa hàng vàng ở Cầu Giấy, Trần Nhân Tông, Ngã Tư Sở nhộn nhịp khách hàng hơn. Đặc biệt là sau giờ tan tầm, lượng người đổ đến các tiệm vàng đông nghịt.

Gần 21h, có cả trăm khách vẫn xếp hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu. Hôm nay, doanh nghiệp này vẫn không giới hạn lượng vàng tối đa mỗi khách có thể mua, trong khi nhiều đơn vị lớn khác chỉ cho mua 1-2 sản phẩm nhẫn.

Gần 21h hôm nay, rất đông khách xếp hàng mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Anh Tú

Một bảo vệ ở cửa hàng Doji Cầu Giấy có nhiệm vụ hướng dẫn khách xếp phiếu mua hàng vào quầy thu ngân chia sẻ đã làm việc hết công suất từ trưa nay khi người mua hàng nườm nượp. Theo ông, cửa hàng này hôm nay sẽ kéo dài thời gian hoạt động cho tới khi vãn khách, dự kiến khoảng 10h đêm.

Quỳnh Trang - Tất Đạt - Anh Tú