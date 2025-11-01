Khách nước ngoài tấp nập trở lại phố cổ Hội An

Từ sáng sớm 1/11, nhiều đoàn khách nước ngoài đã đổ về Hội An. Trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... nhiều thời điểm khách đi dạo kín đường.
Vừa trải qua đợt lũ lịch sử, Hội An chưa mở cửa trở lại phố đi bộ để ưu tiên người dân địa phương dọn dẹp, lực lượng chức năng thu gom rác thải, xịt rửa đường phố.
Chùa Cầu chưa mở cửa bên trong nhưng đoàn du khách vẫn dừng lại nghe hướng dẫn viên thuyết minh và giới thiệu thêm về hình ảnh Chùa Cầu in trên tờ tiền 20.000 đồng.
Những ngả đường dẫn về Chùa cầu đều kín khách nước ngoài ghé thăm.
Hiện điểm bán vé tham quan chưa mở trở lại. Phường Hội An dự kiến 1-2 ngày tới, sau khi nước đã rút hết, đường xá được thu dọn đảm bảo vệ sinh và an toàn, sẽ mở cửa bán vé.
Một số tuyến đường ở Hội An vẫn còn ngập nước. Dù phải đội mưa, lội qua đoạn lũ, nhiều du khách vẫn thích thú ngắm những mái ngói rêu phong và bức tường vàng đặc trưng của phố cổ.
Do chưa bán vé, các điểm tham quan cũng đang trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, nên du khách đến phố cổ chủ yếu dạo bộ.
Du khách đứng trên cầu An Hội chụp ảnh dòng sông Hoài nước đỏ ngầu cuộn chảy. Những ngày trước đó, cầu bị nước lụt nhấn chìm toàn bộ.
Đi dạo trên đường Bạch Đằng, nhóm du khách dừng chân chụp ảnh và chia sẻ về việc nước lũ dâng trên sông Hoài 4-5 ngày trước đó.
Chiều 1/11, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài vẫn còn ngập khoảng 0,5 m, du khách chưa thể đi dạo ở khu vực này. Hội An đã ngớt mưa nhưng lũ đang có dấu hiệu lên trở lại.
Nguyễn Đông