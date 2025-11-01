Khách nước ngoài tấp nập trở lại phố cổ Hội An

Từ sáng sớm 1/11, nhiều đoàn khách nước ngoài đã đổ về Hội An. Trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... nhiều thời điểm khách đi dạo kín đường.

Vừa trải qua đợt lũ lịch sử, Hội An chưa mở cửa trở lại phố đi bộ để ưu tiên người dân địa phương dọn dẹp, lực lượng chức năng thu gom rác thải, xịt rửa đường phố.