Khách nước ngoài nửa đêm xin tham gia cứu trợ người dân vùng lũ

Đêm 19/11, Nha Trang mất điện, mưa lớn, đường ngập gần 1 m, Arshaad Yousuph xoay xở tìm cách tham gia đội cứu hộ để giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ.

Một tuần sau trận lũ tàn phá thành phố biển, nam du khách Yousuph vẫn chưa nguôi ám ảnh về hình ảnh nhà cửa bị nhấn chìm trong nước, ánh mắt người dân khẩn cầu sự giúp đỡ.

Ngày 18/11, nước lũ dâng cao. Yousuph thấy các bài đăng cầu cứu trên Facebook liên tục xuất hiện. Anh đọc thông tin một gia đình bị mắc kẹt trong căn nhà đổ nghiêng. "Giọng điệu cô ấy hoảng loạn", Yousuph nhớ lại.

Đêm đó, anh tìm đến trụ sở chỉ huy quân sự địa phương, hỏi cách tham gia hỗ trợ người dân. Anh được hướng dẫn gọi đến số khẩn cấp 122. Mất điện, đường truyền chập chờn, các cuộc gọi không thể kết nối. Yousuph trở về khách sạn trong tâm trạng "lo lắng không yên".

Yousuph tiếp cận đoàn cứu trợ, xin tham gia hỗ trợ sơ tán người dân mắc kẹt trong nước lũ đêm 19/11. Ảnh: Phương Huệ

Anh kể không thể tập trung cả ngày hôm sau. Trong đầu chỉ nghĩ đến các lời kêu cứu, hình ảnh người già, trẻ nhỏ bị cô lập. Chiều tối 19/11, mưa tiếp tục xối xả. Anh hiểu rằng nhiều người tiếp tục rơi vào cảnh nguy cấp. Anh chia sẻ mình không được huấn luyện bài bản, "chỉ có sức khỏe và sẵn sàng giúp đỡ".

"Tôi bơi giỏi nhưng không từng được đào tạo về cứu hộ", Yousuph nói.

23h, Yousuph đi bộ đến khu vực Lotte Mart, phường Tây Nha Trang, cách khách sạn gần 3 km, bất chấp lời can ngăn của bạn bè. Nơi đây là điểm lánh nạn tạm thời của người dân được lực lượng chức năng cứu thoát khỏi vùng lụt. Khi đó, trời tối đen vì mất điện, mưa tầm tã và nhiều điểm trên đường ngập sâu cả mét.

"Không quen biết ai, bất đồng ngôn ngữ, tôi phải dùng công cụ dịch để hỏi xem mình có thể giúp mọi người bằng cách nào", anh nói.

Một người phụ nữ đưa cho anh đồ ăn tạm, một người khác đưa áo phao. Anh quan sát các đội cứu hộ đưa trẻ em, người già và những gia đình kiệt sức ra khỏi dòng nước. Sau đó, anh được nhận vào một đội cứu hộ địa phương (đội cứu hộ B), vận chuyển lương thực, nước uống bằng bè nhỏ.

Gần 0h, đội tiến sâu vào khu vực ngập nặng. Tuy nhiên, một đội khác quay trở ra, thông báo mực nước đã lên quá cao, không thể tiếp cận các gia đình mắc kẹt.

"Tôi cảm thấy như mình thất bại", anh nói. Quá nửa đêm, Yousuph quay lại khách sạn, không thể chợp mắt.

6h sáng hôm sau, Yousuph quay trở lại điểm cứu trợ. Lần này, anh vào nhóm thiện nguyện do ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa, điều phối. Đoàn hướng về phía bắc Nha Trang, gần sông Cái, tiếp cận các khu vực bị cô lập nặng như Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương và vùng lân cận. Nước lũ rút chậm, nhiều tuyến đường chia cắt. Lực lượng cứu hộ phải di chuyển bằng xuồng, bè nhỏ để đưa nhu yếu phẩm vào cho người dân.

Yousuph tận mắt thấy hàng loạt nhà ngập trong nước, đồ đạc bị cuốn trôi, các gia đình bị cô lập nhiều ngày, cạn lương thực và nhu yếu phẩm. Anh đưa từng thùng mì, nước uống, gạo và thuốc men đến tay người dân, đồng thời hỗ trợ vận chuyển thiết bị để cung cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

"Nhìn ánh mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần của người dân vì mất sạch tài sản, tôi thực sự đau lòng. Tôi chỉ muốn ôm mọi người và nói rằng họ không đơn độc", Yousuph nói.

Trận lũ lịch sử giữa tháng 11 khiến Khánh Hòa chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 100 căn nhà bị sập hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính trên 4.100 tỷ đồng.

Hình ảnh Yousuph trong đêm cứu hộ được người dân địa phương ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Chị Phương Huệ, sống ở Nha Trang, nói gặp Yousuph lúc 23h khi anh đứng ở cầu vượt, hỏi xin đi cùng đoàn cứu trợ. Cảm động trước tình cảm của anh dành cho người dân, chị Huệ chụp ảnh, đăng tải trên trang cá nhân.

Bài viết thu hút hơn 200.000 lượt tương tác, hàng nghìn lượt chia sẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là "người hùng", cảm kích trước hành động của nam du khách. Yousuph cho biết anh thấy áy náy khi được đọc các bình luận khen ngợi.

"Tôi không phải anh hùng, chỉ là người bình thường, với trái tim biết yêu thương, can đảm và hơi điên một chút", anh nói và bày tỏ sự biết ơn với các đội cứu hộ và các tình nguyện viên mà anh đã gặp, kể cả những người anh không kịp biết tên.

"Các bạn mới chính là những người hùng thực sự", anh nói.

Yousuph cho biết vốn yêu Việt Nam và càng thêm gắn bó với mảnh đất này sau những ngày vừa qua. Anh đến Nha Trang từ đầu tháng 11, kết hợp du lịch và làm việc. Trước khi trở về Nam Phi vào ngày 29/11, anh tiếp tục tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ.

"Rời Việt Nam lúc này với tôi là điều rất khó khăn, bởi nơi đây đã chạm đến trái tim tôi", anh nói và dự định sẽ quay lại Việt Nam vào năm sau, hy vọng có thể xây dựng tương lai lâu dài tại Nha Trang.

Bích Phương

Ảnh: NVCC