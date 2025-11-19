Khách nước ngoài 'no show' gây ám ảnh cho nhà hàng Nhật Bản

Thuật ngữ 'no show' (khách không tới đúng hẹn) khiến nhà hàng ở Nhật Bản ám ảnh, thậm chí cấm khách nước ngoài.

Cửa hàng Kobikicho Yoshiya ở Ginza đã hoạt động 103 năm, nổi tiếng với wagashi - bánh kẹo truyền thống Nhật Bản làm từ bột, bánh mochi, đậu đỏ và nhiều nguyên liệu thực vật khác nhau thay đổi theo mùa. Khách muốn tới ăn phải đặt trước. Trong xu thế bùng nổ du lịch ở Nhật Bản, lượng lớn người nước ngoài cũng tìm đến đây.

Tuy nhiên, điều này không hẳn tốt cho cửa hàng. Chủ cửa hàng thế hệ thứ ba từng bức xúc chia sẻ nhiều khách nước ngoài đặt hàng trước nhưng không đến nhận cũng không báo trước.

"Chúng tôi không thể thẳng thừng từ chối các đơn đặt hàng, thực sự không biết phải xử lý thế nào", chủ cửa hàng nói.

Bên trong một cửa hàng ở Nhật Bản. Ảnh: Delishably

Trong một cuộc phỏng vấn với J-Cast News, chủ cửa hàng cho biết mỗi ngày có 2-3 nhóm khách không đến nhận đơn hàng. Một số đặt qua ứng dụng LINE nhưng không đến và cũng không nghe máy khi cửa hàng cố nhắc họ.

Bài đăng của cửa hàng Kobikicho Yoshiya nhận được sự ủng hộ từ người địa phương. Các chuyên gia du lịch khuyến nghị họ nên áp dụng hệ thống đặt chỗ như TableCheck, yêu cầu thẻ tín dụng và tính phí cho việc không đến.

Câu chuyện lan truyền trên truyền thông Nhật Bản khiến một số người chỉ trích du khách nước ngoài vì "cách cư xử tệ". Đây không phải lần đầu tiên việc du khách không đến đặt chỗ trở thành câu chuyện được quan tâm ở Nhật Bản.

Hồi tháng 2, một người môi giới đặt chỗ đã lên tiếng chỉ trích nhóm khách Trung Quốc 11 người không xuất hiện ở nhà hàng Nhật Bản đã đặt trước. Trên mạng xã hội, nhiều người Trung Quốc cũng bất bình, cho rằng đây là lý do các nhà hàng Nhật Bản không thích khách Trung Quốc.

"Là người điều hành tour du lịch, chúng tôi nhắc khách coi trọng việc đặt chỗ và đừng tự cho mình quyền đến muộn 30 phút hay một tiếng. Bạn có thể không bao giờ quay lại nhà hàng nhưng ấn tượng để lại rất xấu", một nhà điều hành tour ở Nhật Bản nói.

Khi đặt chỗ ở các nhà hàng Nhật Bản, du khách được khuyên nên đến đúng giờ vì một số nơi sẽ hủy bàn sau 15 phút, số khác có thể cho vào nhưng sẽ không phục vụ đầy đủ món. Do đó, du khách nên cân nhắc hủy đặt chỗ có báo trước nếu cảm thấy không thể đến đúng giờ để nhà hàng có thời gian chuẩn bị. Nhiều nhà hàng, ví dụ Edomae Sushi thường chuẩn bị nguyên liệu cần thiết cho các đơn đặt trước ít nhất 5 ngày.

Bên cạnh vấn đề "no show", ngoại ngữ cũng là rào cản khiến các nhà hàng Nhật Bản không muốn phục vụ khách nước ngoài. Theo bảng chỉ số thông thạo tiếng Anh năm 2024 của EF, Nhật Bản xếp hạng 92/116, thuộc nhóm "trình độ thấp". Do đó, các chủ nhà hàng sợ không thể giải thích cho khách về thực đơn, dẫn đến những hiểu lầm văn hóa.

Hoài Anh (Theo Unseen Japan, Explore, By Food)