Khách nước ngoài lần đầu tự làm thủ tục chuyến bay tại Đà Nẵng

Hành khách Hàn Quốc hôm nay lần đầu có thể tự check-in và auto boarding khi rời Nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

13h ngày 1/8, nam du khách Hàn Quốc Minsik đến Nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm thủ tục về nước sau chuyến du lịch ở miền trung đã được nhân viên hãng hàng không hướng dẫn đến khu vực đặt thiết bị self check-in kiosk, thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi như trước.

Thiết bị self check-in kiosk thao tác đơn giản, quy trình hiển thị rõ trên màn hình cảm ứng, cùng nội dung song ngữ. Chỉ mất hai phút, anh Minsik đã xong thủ tục tự check-in.Trong những ngày đầu, khu vực đặt 5 thiết bị sẽ có đội ngũ Passenger Assistant Team hỗ trợ 24/7.

Đây là dịch vụ khách tự làm thủ tục đầu tiên tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, ưu tiên cho hành khách có giấy tờ du lịch đơn giản. Thời gian đầu, các thiết bị chủ yếu phục vụ khách Hàn Quốc về nước, trên các chuyến bay do hãng hàng không Korean Air khai thác (tần suất 2 chuyến mỗi ngày, mỗi chuyến 260 khách).

Hành khách Hàn Quốc tự làm thủ tục tại thiết bị self check-in kiosk, bắt đầu áp dụng tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, ngày 1/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Đại diện Korean Air cho biết thiết bị self check-in kiosk khá phổ biến ở các nước phát triển, trong đó có Hàn Quốc. Hành khách đến từ xứ sở kim chi rất ưa chuộng dịch vụ này vì tiết kiệm được nhiều thời gian so với việc phải chờ đợi ở quầy làm thủ tục truyền thống.

"Chúng tôi đã khai thác ở các sân bay quốc tế khác như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh (Khánh Hòa) nhưng Nhà ga quốc tế Đà Nẵng phát triển nhanh về hạ tầng và rất thông minh. Đó cũng là lý do nhiều hành khách Hàn Quốc chọn Đà Nẵng là điểm đến", ông nói.

Do ngày đầu tiên đưa vào ứng dụng các thiết bị self check-in kiosk nên lượng khách Hàn Quốc biết đến dịch vụ này chưa nhiều. Thiết bị tự ký gửi hành lý đã được nhà ga đầu tư, đang trong quá trình chờ kết nối với dữ liệu, phần mềm với các hãng hàng không nên khách tạm thời đẩy hành lý đến quầy thủ tục.

"Trước mắt, nhà ga áp dụng dịch vụ tự check-in và kiểm soát thẻ lên tàu bay (auto boarding) tại các cửa khởi hành. Đến tháng 10, nhà ga sẽ vận hành hệ thống tự ký gửi hành lý khi dữ liệu và ứng dụng đồng bộ với các hãng bay", ông Đỗ Trọng Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), nói.

Khách quốc tế đến Đà Nẵng đang tăng nhanh sau đại dịch Covid-19. Bảy tháng đầu năm, thành phố đón hơn 1,144 triệu lượt khách quốc tế, cao gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 7, khách quốc tế ước đạt hơn 204 nghìn lượt, tăng 8,7% so với tháng 6 và tăng 212% so với tháng 7/2022.

Khách quốc tế tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng, chiều 1/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Hậu cho biết, trong tháng 7 mỗi ngày nhà ga đón khoảng 16.000 lượt khách đến và đi. Thành phố đang xây dựng nhiều đường bay mới đến Ấn Độ, Australia,... và khôi phục điểm đến Đà Nẵng với thị trường khách Hàn Quốc, Trung Quốc.Lượng khách quốc tế đang dần hồi phục nên AHT đã chủ động số hóa quy trình sân bay để giảm ùn tắc tại nhà ga giờ cao điểm.

"Khi ba hệ thống tự check-in, tự ký gửi hành lý và auto boarding hoạt động đồng bộ, hành khách chỉ mất 2-5 phút để hoàn thành mọi thủ tục, thay vì khoảng 15 phút so với hệ thống trước đây", ông Hậu nói, cho biết sẽ đánh giá hiệu quả của hệ thống này để làm việc với các hãng hàng không có khai thác tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng cùng sử dụng thiết bị self check-in kiosk.

"Khi hành khách tiết kiệm được thời gian làm các thủ tục thì sẽ có nhiều thời gian để trải nghiệm những tiện ích, dịch vụ tại Nhà ga quốc tế Đà Nẵng", ông Hậu nói thêm.

Nguyễn Đông