Khách nước ngoài đi lạc, quay lại sân bay Nội Bài cầu cứu

Hà NộiNam du khách Philippines đi lạc ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, sau đó đi taxi gần 26 km đến sân bay Nội Bài chờ qua đêm, mong gặp lại người thân khi đoàn quay về nước.

Tối 7/1, fanpage chính thức của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Noibai International Airport) chia sẻ thông tin về sự cố của một du khách Philippines hôm 2/1. Nam du khách được xác định là Junnie Reyes, 64 tuổi, lạc đoàn tham quan ở khu vực bờ hồ, phường Hoàn Kiếm. Do không nhớ tên khách sạn, ông yêu cầu tài xế taxi chở đến điểm duy nhất nhớ được là "airport" (sân bay).

Nam du khách được đưa tới nhà ga T2 của sân bay Nội Bài - cách điểm đi lạc khoảng 26 km - vào tối 2/1, không đem theo điện thoại, giấy tờ tùy thân, trong túi còn chưa đầy 200.000 đồng. Do trùng dịp nghỉ Tết Dương lịch và gặp rào cản ngôn ngữ, nam du khách gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ, phải ngủ đêm ở sân bay.

Lực lượng chức năng hướng dẫn vị khách cung cấp thông tin. Ảnh: Noibai International Airport

Sáng 3/1, em Minh sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đang thực tập với vai trò là các đại sứ chăm sóc khách hàng tại Nhà ga T2 Nội Bài, nhận thấy ông Reyes có biểu hiện lúng túng nên đưa du khách đến quầy thông tin tầng 1 gặp nhân viên hỗ trợ.

Do khách mệt và không thể giao tiếp trôi chảy, hai nhân viên đã sử dụng giấy bút, cử chỉ và công cụ dịch để hỗ trợ. Sau nhiều thời gian trao đổi, họ xác định ông Reyes bị lạc đoàn, không nhớ khách sạn và lên sân bay với hy vọng gặp lại người thân khi đoàn quay về nước.

Từ thông tin này, họ liên hệ bộ phận An ninh và Công an cửa khẩu sân bay Nội Bài để hỗ trợ. Các cán bộ công an cửa khẩu đã tra cứu dữ liệu nhập cảnh, xác định được khách sạn Bonsella ở phố Bảo Khánh, phường Hoàn Kiếm nơi đoàn du lịch đang lưu trú và liên hệ trực tiếp.

Phía khách sạn và người thân cho biết đã tìm kiếm ông Reyes trong hơn một ngày. Họ cho biết sau bữa tối ngày 2/1, ông Reyes đi uống cà phê, không mang theo điện thoại và thẻ khách sạn, sau đó bị lạc và không thể tìm được đường về khách sạn.

Em Minh sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (thứ hai từ trái sang) đã phát hiện và giúp đỡ du khách Philippines sáng 3/1. Ảnh: Noibai International Airport

Sau khi trở về an toàn, ông Grace Chang trưởng đoàn khách đã thay mặt ông Reyes gửi thư cảm ơn đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ của nhân viên sân bay và lực lượng công an cửa khẩu trong việc giúp đoàn tìm lại người thân.

"Kỳ nghỉ của chúng tôi ở Hà Nội rất đáng nhớ. Chúng tôi thực sự ấn tượng về lòng tốt, tinh thần hỗ trợ, lòng nhân ái và sự hiếu khách của các cán bộ sân bay", người này viết trong thư cảm ơn.

Hoài Anh