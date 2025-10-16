Khách nữ tố bị người bán hàng rong quấy rối ở Hồ Gươm

Hà NộiDu khách từ TP HCM tố cáo bị một người bán hàng rong ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm có hành vi đụng chạm, chửi bới khi chị lên tiếng phản đối người này trêu chọc bạn mình.

Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 10/10, khi chị Kiều Anh và bạn đang ngồi nghỉ trên ghế gỗ đối diện khu vực Hàm Cá Mập. Theo lời kể của chị, một người đàn ông bán hàng rong đã tiến tới, bất ngờ ngồi cạnh và có những hành vi không đúng mực.

"Người này tự ý xoa tay và đội một chiếc bờm hình con vịt lên đầu bạn tôi. Thấy bạn tôi không phản ứng, tôi đã yêu cầu anh ta dừng lại vì cho rằng đây là hành vi quấy rối", chị Kiều Anh kể lại.

Ngay sau đó, người bán hàng có lời lẽ thô tục, dọa đánh và liên tục chửi bới hai nữ du khách. Diễn biến sự việc được chị Kiều Anh quay lại bằng điện thoại. Video cho thấy, dù được người dân xung quanh can ngăn, người này vẫn hung hăng tiến tới, đòi hành hung. Chị Kiều Anh cho biết thêm người này còn nhổ nước bọt vào hai người.

"Sự việc khiến chúng tôi vô cùng sốc và sợ hãi. Đây có lẽ là một trải nghiệm tồi tệ và chúng tôi không dám quay lại hồ Hoàn Kiếm một mình nữa", chị Kiều Anh chia sẻ.

Sau khi đăng tải video lên mạng xã hội, bài viết đã nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều tài khoản cũng bình luận và chia sẻ từng bị người đàn ông này có những hành vi tương tự.

Người bán hàng chửi bới du khách ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm xác nhận đã nắm được thông tin sự việc qua mạng xã hội và đang tiến hành xác minh, truy tìm người bán hàng rong nói trên. Theo người dân sinh sống ở đây, nam thanh niên này từng có hành vi gây rối ở khu vực Hàng Trống nhưng chưa bị xử lý vì có dấu hiệu tâm thần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định nếu các hành vi quấy rối, xúc phạm du khách được xác minh là có thật, sẽ có biện pháp xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ hình ảnh du lịch của Thủ đô.

Đây không phải lần đầu tiên khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm xảy ra những vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến du khách. Gần nhất vào ngày 23/9, Công an phường Hoàn Kiếm đã yêu cầu một người chở xích lô xin lỗi và trả lại tiền cho gia đình du khách Australia sau khi người này thu 1,2 triệu đồng cho cuốc xe tham quan phố cổ, đắt gấp ba lần giá quy định.

Năm 2023, một người đánh giày cũng bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng vì cố tình đeo bám, gắn keo vào giày của du khách để ép sử dụng dịch vụ.