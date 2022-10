Khách nhận ưu đãi khi mở tài khoản ACB online

300 khách hàng mở tài khoản ACB online và nạp tiền cho thuê bao di động sớm nhất tuần sẽ nhận ngay 100.000 đồng, từ nay đến ngày 11/12.

Mức nạp tối thiểu là 200.000 đồng cho mỗi giao dịch của thuê bao di động trả trước. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến eKYC từ ngày 22/10, sử dụng dịch vụ nạp tiền điện thoại di động trả trước (Topup) qua ứng dụng ACB One. Mỗi khách hàng được nhận ưu đãi một lần trong thời gian diễn ra chương trình.

ACB cùng Napas còn hoàn 50.000 đồng cho khách hàng có tối thiểu ba giao dịch nạp tiền thuê bao trả trước thành công qua ứng dụng ACB One. Mệnh giá nạp tiền tối thiểu là 100.000 đồng mỗi giao dịch, không giới hạn số lần hoàn tiền trong thời gian chương trình diễn ra.

Chương trình áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước của nhà mạng Mobifone, Viettel, VinaphOne, Gmobile. Ưu đãi sẽ hoàn vào tài khoản thanh toán của khách hàng tại ACB trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi kết thúc mỗi đợt tính thưởng. Chương trình sẽ chia làm hai đợt tính thưởng, đợt 1 từ ngày 22/10 đến 18/11; đợt hai từ ngày 19/11 đến 16/12.

ACB One là dịch vụ Ngân hàng số của ACB, cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến giúp khách hàng tiện lợi hơn khi sắm trực tuyến, mua thẻ điện thoại online, chuyển tiền... Trải nghiệm thanh toán thông minh, tiện lợi với độ chính xác và an toàn cao, góp phần tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán không tiếp xúc tại Việt Nam. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua website hoặc ứng dụng ACB One trên điện thoại.

Minh Huy