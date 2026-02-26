Khách Nga kể trải nghiệm dạo bãi biển Triều Tiên lúc 2h

Du khách Daria Zubkova bác bỏ các định kiến về việc bị nghe lén và khẳng định có thể tự do đi dạo một mình trong kỳ nghỉ tại khu phức hợp ven biển Wonsan Kalma.

Để đến khu nghỉ dưỡng mới mở cửa hồi tháng 6/2025 Wonsan Kalma, blogger người Nga Daria Zubkova phải bay từ thành phố Petersburg đến Vladivostok, tiếp tục sang Bình Nhưỡng. Sau ba ngày ở đây, cô đến khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma, nơi có đường bờ biển dài 4 km.

"Khu nghỉ được quảng bá rộng rãi khắp nơi", Daria nói.

Nữ blogger bác bỏ lo ngại về việc bị "nghe lén" trong thời gian lưu trú, cho biết cô "không sợ" vì không nói bất kỳ điều gì nhạy cảm, khiến bản thân gặp rắc rối với chính quyền.

Tuy vậy, cô thừa nhận du khách "hiếm khi được ở một mình" vì "luôn được hộ tống ở mọi nơi". Ngay cả khi đi dạo trên bãi biển cũng có người đi cùng Daria nhưng trông không giống bị áp giải, mà giống như một sự quan tâm nhẹ nhàng. Các nhân viên trong khách sạn đi bộ cùng cô, trò chuyện hoặc đi lùi lại phía sau.

"Họ giải thích rằng họ lo chúng tôi có thể bị lạc", Daria nói về lý do các nhân viên luôn đi sau cô.

Nữ du khách Nga cho biết đôi khi cô vẫn có thể ở một mình, đặc biệt vào ban đêm. Cô tự rời phòng khách sạn lúc 2h, đi dạo gần khách sạn, dọc bãi biển và không gặp vấn đề nào.

Về ẩm thực, Daria cho biết khu nghỉ dưỡng có nhiều nhà hàng, cô được phục vụ đa dạng món ăn. "Họ luôn cố gắng tạo bất ngờ và làm hài lòng chúng tôi. Có nhiều loại thịt như vịt, thỏ, nhiều loại cá", cô nói.

Các công trình quanh khu nghỉ dưỡng cũng gây ấn tượng với nữ blogger. Cô mô tả nơi đây có "hạ tầng rất hiện đại" khi 4 km bờ biển cát trắng đều được phủ kín các công trình vừa xây mới, nội thất trang trí đẹp và có đài phun nước trong khách sạn.

Vốn kín tiếng và gần như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, Triều Tiên vẫn đang tìm cách thu hút du khách thông qua việc khai trương khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma. Điểm đến nằm ở bờ đông đất nước, gần sân bay quốc tế của tỉnh Kangwon.

Được lấy cảm hứng từ Benidorm (khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha), khu phức hợp Wonsan Kalma có sức chứa tới 20.000 khách, với hơn 40 khách sạn, nhà nghỉ cùng các tiện ích giải trí. Ban đầu, dự án được kỳ vọng thúc đẩy ngành du lịch và được truyền thông Triều Tiên ca ngợi với danh xưng "quốc bảo". Hiện tại, điểm đến mới mở cửa để đón khách Nga.

Năm 2025, số liệu cho thấy 9.985 công dân Nga đã đến Triều Tiên, mức cao nhất kể từ khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt đầu công bố dữ liệu vào năm 2010. Trong đó, gần 5.100 chuyến đi với mục đích du lịch.

Anastasiya Samsonova, du khách Nga khác từng có kỳ nghỉ một tuần tại Triều Tiên năm 2025, cho biết "hài lòng dù nơi đây khá vắng vẻ". Cô cũng không nhận thấy bất kỳ điều gì đáng sợ hay nguy hiểm như "lời đồn".

"Thành thật mà nói, tôi thực sự thích nơi này", Anastasiya Samsonova nói.

Cô chọn Triều Tiên thay vì những nơi khác để ghé thăm vì muốn xem người dân ở đây sống thế nào. Cô từng nghe nhiều định kiến không mấy tích cực về Triều Tiên, nhưng khi đến nơi, cô thấy những điều đó không đúng. "Chúng tôi cảm thấy hoàn toàn tự do ở nơi này", nữ du khách nói.

Một du khách Anh chụp ảnh lưu niệm tại Triều Tiên. Ảnh: DM

Website du lịch chính thức của Triều Tiên, DRP Korea Tour, năm ngoái thông báo tạm thời không tiếp nhận du khách nước ngoài tại Khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma và không nêu rõ lý do.

Nga hiện vẫn trở thành quốc gia duy nhất có công dân được phép nhập cảnh kể từ khi Triều Tiên nới lỏng các hạn chế biên giới thời đại dịch. Nơi này từng mở cửa trở lại sau đại dịch vào năm ngoái nhưng nhanh chóng tái áp đặt hạn chế với hầu hết các nước.

Trước đó, không ít du khách lựa chọn Triều Tiên làm điểm nghỉ dưỡng và có những trải nghiệm trái chiều tại quốc gia bí ẩn này - từ việc gần như không bao giờ được ở một mình cho đến những quy định lạ lùng về những điều được và không được phép làm.

Khi Triều Tiên lần đầu nới lỏng biên giới cho khách quốc tế vào năm ngoái, du khách Tây Ban Nha Caminante Rojo cho biết anh đã đặt chân tới "quốc gia ẩn dật".

Theo lời kể, một con phố tại đây khiến anh liên tưởng tới Dubai. Anh chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội và bày tỏ sốc trước mức giá đắt đỏ của bia nhập khẩu trong các quán bar khi một chai bia có giá 79 USD, chai 6 lít giá 629 USD.

Trước đó, nhiều du khách cũng đến Triều Tiên bằng cách tham gia giải chạy Bình Nhưỡng và chạy quanh thành phố. Bằng cách này, họ có thể nhìn ngắm thành phố và chiêm ngưỡng cuộc sống của người dân địa phương một cách chân thực nhất.

Trẻ em vui chơi tại khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma. Ảnh: AFP

"Nếu bạn tham gia Marathon Bình Nhưỡng, bạn có thể chạy bộ buổi sáng bên ngoài khách sạn mà không cần hướng dẫn viên", nữ du khách Mỹ Drew nói. Dù vậy, du khách vẫn được khuyến cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định. Drew cảnh báo nếu bị phát hiện vắng mặt tại bữa sáng, "họ sẽ đi tìm bạn".

Zoe Stephens, người Anh, đã tới Triều Tiên 30 lần và thậm chí từng làm hướng dẫn viên cho nhiều đoàn khách đến từ Anh, Đức, Hà Lan và Australia.

Zoe khẳng định đất nước này "bình thường", thường xuyên đăng tải các vlog được đầu tư hình ảnh chỉn chu trên mạng xã hội, ghi lại hành trình khám phá thủ đô Bình Nhưỡng.

