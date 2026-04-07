Khách Nga đến Việt Nam trong quý I nhiều nhất lịch sử

Trong ba tháng đầu năm, hơn 367.000 lượt khách Nga ghé thăm, trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 3 tại Việt Nam, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố hôm 3/4, hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I, trở thành quý đón lượng khách cao nhất từ trước đến nay.

Trong danh sách 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, Nga đứng thứ ba, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Đây cũng là vị trí cao nhất tệp khách này nắm giữ trong lịch sử, với hơn 367.000 lượt khách ghé thăm, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2025.

Theo Tiến sĩ Phạm Hà, CEO công ty Lux Group, có 4 lý do giúp khách Nga tăng trưởng mạnh trong quý I.

Thứ nhất, Việt Nam và Nga có mối quan hệ tốt đẹp, nhiều năm nay Việt Nam là điểm đến truyền thống được yêu thích của tệp khách này. Sản phẩm du lịch Việt đúng "gu" khách Nga như bờ biển đẹp, ẩm thực phong phú và các khu nghỉ dưỡng sang trọng giá tốt.

Lý do tiếp theo là điểm đến dễ tiếp cận. Công dân Nga đến Việt Nam du lịch được miễn thị thực 45 ngày và có nhiều đường bay thẳng giữa hai nước.

Cuối cùng, Việt Nam đã định vị trong tư duy của khách du lịch quốc tế là điểm đến thân thiện, chính trị ổn định, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới bất ổn.

"Việt Nam là một trong những điểm đến tối ưu nhất của du khách Nga hiện nay", ông Hà nhận xét.

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia trong 10 năm trở lại, lượng khách Nga đến Việt Nam hiện nay cao gấp 1,6 lần cùng kỳ thời điểm hoàng kim của năm 2018-2019. Thậm chí, lượng khách Nga đến Việt Nam ba tháng đầu năm nay bằng 1,5 lần tổng lượng khách Nga đến cả năm 2024 và 53% năm 2025.

Laurent Myter, Tổng Quản lý tập đoàn The Anam, đơn vị sở hữu hai khu nghỉ dưỡng Anam Cam Ranh và Anam Mũi Né, cùng quan điểm với CEO Phạm Hà. Theo ông, một trong những yếu tố then chốt giúp lượng khách Nga đến Việt Nam cao kỷ lục là sự khôi phục và mở rộng nhanh chóng các đường bay thẳng sau dịch.

Khách Nga đến Việt Nam quý I nhiều nhất lịch sử Khách Nga cầu hôn trên du thuyền khi đang tham quan trên du thuyền ở Nha Trang. Video: Lux Group

Từ khi chuyến charter bay thẳng đầu tiên từ Moskva đến Cam Ranh được khai thác vào tháng 3/2025, tiếp theo là các chuyến charter đến Phú Quốc vào tháng 10/2025, số lượng chuyến bay charter và thương mại xuất hiện thường xuyên hơn. Những lợi thế này giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn với du khách Nga, đồng thời mở ra các cơ hội đáng kể cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc.

Hiện tại, tỷ lệ khách Nga và khách nói tiếng Nga chiếm khoảng 15% lượng đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng ở Anam. "Điều này cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của tệp khách này với hoạt động kinh doanh cả khách sạn", ông Myter nói.

Theo đại diện của The Anam, Việt Nam đặc biệt hấp dẫn thị trường khách Nga nhờ khí hậu ôn hòa, phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng biển quanh năm. So với các kỳ nghỉ dài ngày ở những điểm đến Đông Nam Á khác, như Thái Lan, chi phí cho một chuyến tại Việt Nam rẻ hơn, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm nghỉ dưỡng tổng thể.

"Việt Nam hấp dẫn hơn xét về giá trị trên chi phí", ông Myter nói.

Khu nghỉ dưỡng Anam Mũi Né, nơi đón 15% lượng khách Nga và khách nói tiếng Nga. Ảnh: Booking

Về hành vi du lịch, khách Nga thường ưa chuộng các kỳ nghỉ biển và có xu hướng lưu trú dài ngày, thường từ 7 đến 21 đêm. Điều này khiến họ trở thành phân khúc rất giá trị đối với các điểm đến nghỉ dưỡng.

Họ có mức chi tiêu cao cho các dịch vụ bổ sung, đặc biệt là ẩm thực và spa. Theo kinh nghiệm của Myter, đây là nhóm khách thân thiện, lịch sự và đề cao sự thoải mái, cũng như trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Theo khảo sát nhanh của Lux Group, khách Nga đến Phú Quốc hay Cam Ranh trên các chuyến charter thường lưu trú các khách sạn 5 sao và đặt thêm tour để khám phá các điểm đến khác của Việt Nam. Thay vì chạy "sô", họ thường có thói quen check in ít điểm đến, khoảng 1-2 điểm như Hà Nội, Quảng Ninh. Nhưng thay vào đó, họ lưu trú tại các điểm đến dài ngày.

Nhiều khách Nga lựa chọn các chương trình thiết kế riêng (tailor-made), bao gồm hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và ẩm thực. Phân khúc du thuyền cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt, với nhu cầu thuê tàu riêng hoặc đặt các hành trình 3-6 đêm, kết nối 2-3 vịnh (Hạ Long - Lan Hạ) trong một chuyến đi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng "du lịch chậm", ở lâu hơn và trải nghiệm sâu hơn đang hình thành rõ nét.

Khách Nga cầu hôn trên du thuyền khi đi du thuyền ngắm hoàng hôn tại biển ở Cam Ranh. Ảnh: Lux Group

Ngoài ra, nhu cầu về dịch vụ chuyên biệt tăng mạnh. Các đơn vị lữ hành ghi nhận sự gia tăng đáng kể nhu cầu hướng dẫn viên nói tiếng Nga, cùng với các yêu cầu về ẩm thực, dịch vụ và giao tiếp phù hợp với thị trường này. Điều này đòi hỏi hệ thống vận hành phải nâng cấp theo hướng cá nhân hóa và đa ngôn ngữ.

"Về bản chất, khách Nga hiện nay không còn là phân khúc đại trà như trước, mà đang chuyển dịch sang nhóm khách trung và cao cấp, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm độc đáo, riêng tư và có chiều sâu văn hóa", ông Hà nói.

Phương Anh