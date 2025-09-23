Khách Nga đến Khánh Hòa tăng 300%

Khánh HòaVới gần 30 chuyến bay mỗi tuần, lượng khách Nga đến Khánh Hòa 8 tháng đầu năm tăng 300%, vượt cả mức trước đại dịch, nhờ đường bay thẳng, chi phí hợp lý và chính sách thị thực cởi mở.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, 8 tháng đầu năm, tỉnh đã đón 279.000 lượt khách Nga, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch)

Hiện, mỗi tuần có khoảng 30 chuyến bay từ các thành phố của Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh, gồm 26 chuyến charter do Ikar Airlines, IrAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air, RedWings khai thác và 4 chuyến thương mại của Aeroflot.

Dự kiến một số hãng bay như Aeroflot, Nordwind sẽ tăng các chuyến bay thẳng từ nhiều tỉnh, thành phố của Nga đến Khánh Hòa vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Khách Nga đến Khánh Hòa hồi tháng 3. Ảnh: Hoàng Sao

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết lượng khách Nga đến Khánh Hòa tăng mạnh do hàng loạt đường bay thẳng được khôi phục, ngoài ra thời tiết tại địa phương thuận lợi, chi phí du lịch hợp lý và ẩm thực địa phương có sức hút nên "Khánh Hòa trở thành lựa chọn hấp dẫn".

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết nguyên nhân lượng khách Nga phục hồi nhờ chính sách thị thực thông thoáng, mỗi du khách Nga đến Khánh Hòa có thể lưu trú từ 15-30 ngày và "quay lại nhiều lần". Ngoài ra, tỉnh thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, môi trường kinh doanh du lịch chuyên nghiệp.

Tổng lượt du khách đến Khánh Hòa trong 8 tháng đầu năm đạt hơn 12,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế là 3,7 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 50.500 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch tỉnh kỳ vọng sẽ phá kỷ lục 463.000 lượt khách Nga của cả năm 2019.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường trọng điểm khác như Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu, hướng đến mục tiêu đón 5,4 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025.

Bùi Toàn