Khách Mỹ tiết lộ mẹo đặt vé bay, nhận khách sạn 5 sao miễn phí

Taylor Rains chia sẻ mẹo cho khách du lịch, đặt dịch vụ "stopover" (dừng chân) của hãng hàng không và được ở khách sạn 5 sao miễn phí.

Taylor Rains, người Mỹ, là một phóng viên về lĩnh vực hàng không, thường di chuyển khắp thế giới. Cô đặt "Chương trình dừng chân" (Stopover Program) của một hãng hàng không và nhận kèm khách sạn 5 sao miễn phí.

Stopover Program là chính sách của các hãng hàng không cho phép hành khách chủ động kéo dài thời gian quá cảnh tại một thành phố từ vài chục tiếng đến vài ngày mà giá vé máy bay không tăng, hoặc tăng rất ít. Khách có thể ra khỏi sân bay, nghỉ ngơi, tham quan và trải nghiệm điểm trung chuyển như một chuyến du lịch, trước khi bay tiếp. Đó là hai chuyến đi với giá một chuyến, kèm cơ hội khám phá một thành phố mới trong hành trình.

Taylor đã đến sân bay Istanbul và có chuyến dạo chơi thành phố ba ngày với chi phí rẻ. Ảnh: NVCC

Taylor Rains đã có ba ngày ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi bay đến điểm cuối là Croatia. Khoảng thời gian này vừa đủ để cô hồi phục sau chuyến bay dài từ New York, làm quen múi giờ mới và tham quan những nơi nổi bật của Istanbul như Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed (Blue Mosque), chợ Gia vị (Spice Bazaar).

"Tôi đã trải nghiệm chương trình của Turkish Airlines tại Istanbul, trong đó bao gồm khách sạn 5 sao miễn phí. Đây là một trong những bí quyết du lịch đáng giá nhất", Taylor cho biết. Với Turkish Airlines, chương trình stopover bao gồm khách sạn miễn phí cho chặng đi hoặc chặng về, với điều kiện thời gian quá cảnh tối thiểu 20 tiếng và tối đa 7 ngày. Cô ở Fairmont Quasar, cách sân bay 40 phút và cách phố cổ khoảng 30 phút di chuyển. Giá phòng thông thường nếu phải đặt vào mùa thấp điểm khoảng 200 USD một đêm.

Cô cũng nói thêm một số hãng không tặng lưu trú miễn phí, giảm giá sâu cho khách sạn và tour. Điều này đồng nghĩa với việc quá cảnh không còn phải ngủ vật vờ trên sàn sân bay hay cầm cự bằng chiếc bánh mì rẻ tiền. Nhiều người cho rằng đây là điều nghịch lý khi hãng bay "cho không" nhiều quyền lợi. Nhưng thực chất chiến lược này giúp thúc đẩy du lịch cho quốc gia sở tại và khuyến khích hành khách chọn các chuyến quá cảnh.

"Stopover là một trong những bí mật du lịch đáng thử nhất, dù chúng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi quy định giữa các hãng không giống nhau", Taylor nói thêm.

Việc đặt khách sạn không tự động sau khi mua vé. Hành khách phải đăng ký riêng để nhận voucher trên website hoặc email ít nhất 72 giờ trước chuyến bay. Thông thường khách có thể chọn khách sạn mong muốn, nhưng việc phân bổ cuối cùng phụ thuộc vào tình trạng phòng trống và không có sự đảm bảo tuyệt đối.

Khung cảnh Istanbul trong một đợt tuyết rơi hiếm hoi khi tác giả ghé thăm. Ảnh: NVCC

Taylor lưu ý với vé bay Thương gia và điểm xuất phát Mỹ, cô được hưởng ba đêm miễn phí tại khách sạn 5 sao. Với vé hạng phổ thông đủ điều kiện, hành khách sẽ được hai đêm khách sạn 4 sao. Lưu ý, phí visa và di chuyển giữa sân bay, thành phố và khách sạn không bao gồm. "Mỗi chuyến taxi của tôi dao động từ 20 đến 50 USD. Nếu muốn rẻ hơn, khách có thể chọn giao thông công cộng", cô nói.

Taylor được hưởng ba đêm lưu trú vì chương trình cung cấp thời gian ở kéo dài cho hành khách bay từ một số quốc gia nhất định như Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Canada. Với các quốc gia khác hoặc chặng bay ngắn hơn, số đêm miễn phí thường là 1 hoặc 2, tùy hạng vé.

Cùng với Turkish Airlines, nhiều hãng hàng không cũng có chương trình tương tự Copa Airlines (Panama City), Qatar Airways (Doha), Icelandair (Reykjavik), Fiji Airways (Nadi), Iberia (Madrid)... Mỗi hãng hàng không có cách triển khai stopover khác nhau, từ điều kiện áp dụng đến quyền lợi đi kèm. Thông thường, thời gian quá cảnh phải nằm trong khung cho phép và hành trình là các tuyến đủ điều kiện. Ngoài ra, cũng có giới hạn về hạng vé.

Taylor ở Công viên Quốc gia hồ Plitvice (Croatia) vào mùa đông. Ảnh: NVCC

Etihad Airways của UAE tặng tối đa hai đêm khách sạn miễn phí tại Abu Dhabi. Ethiopian Airlines cung cấp một đêm miễn phí tại khách sạn Skylight ngay trong sân bay Addis Ababa cho các chuyến quá cảnh từ 8 đến 24 tiếng, đủ để nghỉ ngơi, nhưng khó có thời gian khám phá thành phố.

Có những hãng chọn hướng giảm giá mạnh như Qatar Airways cung cấp phòng khách sạn cao cấp tại Doha với mức giá thấp, từ 14 USD đến 76 USD một đêm. Copa Airlines và TAP Air Portugal có các ưu đãi rõ ràng như giảm giá khách sạn, nhà hàng và trải nghiệm. Emirates cũng có stopover cho phép hành khách mua thêm tour nhiều ngày tại Dubai với chi phí bổ sung.

Trong khi đó, các hãng như Air Canada, Air France và KLM chỉ cho hành khách kéo dài thời gian quá cảnh thành vài ngày mà không làm tăng giá vé. Khách phải tự lo chỗ ở và lịch trình. Dù như vậy, stopover vẫn là cách thông minh để khám phá một thành phố bạn có thể sẽ không bao giờ có thời gian ghé thăm.

Đối với những người đam mê hàng không và du lịch, đây là lợi ích kép, vừa có cơ hội trải nghiệm nhiều hãng bay và các loại máy bay khác nhau, vừa có thể ghé thăm thêm nhiều thành phố hơn trong cùng một chuyến đi.

Tâm Anh (theo Business Insider)