Khách mua xe Toyota nhận ưu đãi đến 40 triệu đồng

Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho Rush, Corolla Altis và Innova, khách mua Wigo được tặng gói phụ kiện, áp dụng trong tháng 1.

Chương trình ưu đãi được Toyota Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc, dành cho khách mua Rush, Innova, Corolla Altis hoặc Wigo trong tháng này.

Toyota Rush tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Cụ thể với Rush, khách mua xe sẽ nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng. Với Innova, hãng Nhật hỗ trợ người dùng 15 triệu đồng lệ phí trước bạ, áp dụng cho phiên bản E 2.0MT và G 2.0AT. Khách mua các phiên bản Corolla Altis nhận gói hỗ trợ trước bạ 40 triệu đồng. Hai mẫu xe lắp ráp trong nước này của Toyota vẫn đang được áp dụng gói hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ.

Với khách mua mẫu hatchback Wigo sẽ nhận gói ưu đãi 20 triệu đồng, gồm: bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm (hoặc 150.000 km) với phiên bản G. Khách mua Wigo E sẽ nhận gói bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km.

Gia đình trẻ trong chuyến dã ngoại cùng Toyota Rush. Ảnh: TMV.

Rush là một trong những mẫu xe có mức hỗ trợ cao nhất từ hãng trong tháng này. Năm ngoái, Toyota bàn giao gần 4.000 xe Rush đến tay khách Việt. Ngoại thất mẫu xe gầm cao có đèn chiếu sáng trước sau dạng LED, ăng-ten kiểu vây cá. Hệ khung gầm lai giữa unibody và sắt xi rời giúp Rush có sự cứng vững, ổn định và linh hoạt trong đường phố nhờ trọng lượng nhẹ.

Nội thất xe có màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Dàn âm thanh 8 loa. Điều hoà tự động 1 vùng, cổng sạc 12V ở cả hai hàng ghế. Xe có bố trí 13 hộc để đồ tiện dụng, khoang hành lý linh hoạt giữa việc chở người hoặc đồ đạc.

Nội thất Toyota Rush. Ảnh: TMV.

Trang bị an toàn là một trong những điểm mạnh của Rush so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe trang bị 6 túi khí, đầy đủ các tính năng an toàn như: ABS, EBD, BA, VSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh khẩn cấp, camera và cảm biến lùi... Rush đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP trong khi các đối thủ thường là 4.

Rush là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 600 – 700 triệu đồng. Ngoài ra, chế độ hậu mãi, hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ trải dài trên cả nước giúp khách hàng thuận tiện trong việc bảo dưỡng. Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, từ nay đến cuối năm hệ thống đại lý toàn quốc của hãng sẽ tổ chức các chương trình lái thử, trải nghiệm xe cho khách hàng. Nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh, các đại lý cũng đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến và hỗ trợ khách hàng tận nơi.

Bên cạnh đó, Công ty tài chính Toyota Việt Nam cũng có các chương trình ưu đãi cho khách mua trả góp, áp dụng đến 28/1 (tùy từng mẫu xe).

Kết thúc năm 2021, Toyota Việt Nam xuất xưởng 30.330 xe, đưa sản lượng sản xuất tích lũy đạt 624.100 xe. Doanh số bán hàng của hãng này đạt 69.002 xe (bao gồm Lexus), đứng đầu thị trường xe con trong năm 2021. Trong đó, Vios và Corolla Cross vào Top 10 xe bán chạy nhất năm.

Trong lĩnh vực dịch vụ, Toyota đón gần 1,14 triệu lượt khách hàng, nâng tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng lên 14,5 triệu lượt. Năm 2021, hãng này khai trương 10 đại lý mới, nâng tổng số đại lý Toyota lên con số 78 đặt tại 40 tỉnh thành trên cả nước.

Tuấn Vũ