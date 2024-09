Khách mua Veloz Cross nhận mức giảm tương đương 100% phí trước bạ

Minh Hoàng chọn mua chiếc Toyota Veloz Cross sau hơn một tháng cân nhắc, nhờ mức giảm hơn 70 triệu đồng tiền mặt cùng sự tin tưởng vào thương hiệu Nhật Bản.

Như nhiều người Việt chờ đợi mức giảm lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước, Minh Hoàng (36 tuổi, Hà Nội) mất hơn một thời gian để cân nhắc các mẫu xe 7 chỗ tầm giá hơn 700 triệu đồng trên thị trường.

"Tôi tham khảo ý kiến của gia đình và bạn bè, quyết định chọn Veloz Cross bởi nhà có 6 thành viên, thường về quê và đi chơi dịp cuối tuần. Gia đình từng sử dụng Corolla Altis nên tin tưởng vào sự bền bỉ, tiết kiệm của xe Toyota", anh Hoàng chia sẻ sau hơn 10 ngày nhận chiếc Veloz Cross.

Toyota Veloz Cross trên đường phố, tạo điểm nhấn với ngoại hình cứng cáp và hiện đại. Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngoài niềm tin về thương hiệu đã có sẵn, nhiều người dùng cũng phân vân về mức chi phí khi sở hữu xe, nhất là khi so sánh giữa các phiên bản. Anh Huy Hùng, tư vấn bán hàng tại một đại lý ôtô cho biết: "Nhiều khách hàng chỉ có ngân sách như vậy, nhiều khi chưa tính hết các chi phí lăn bánh, dẫn đến số tiền chỉ đủ mua bản thấp hoặc chọn dòng xe khác thấp hơn so với nhu cầu. Nhưng các ưu đãi đang triển khai ở đại lý có thể là nút gỡ".

Gia đình anh Minh Hoàng ban đầu dự tính lấy Veloz Cross CVT (bản thấp) khi tổng ngân sách khoảng 710 triệu đồng. Sau khi xem xe trực tiếp và được tư vấn bán hàng hỗ trợ, vị khách ở Hà Nội chốt được mức giá 690 triệu đồng lăn bánh cho chiếc Veloz Cross CVT Top (bản cao), đã áp dụng toàn bộ ưu đãi từ đại lý. "Tiết kiệm được hơn 72 triệu đồng tiền mặt khiến áp lực tài chính giảm hẳn, thậm chí còn hơn mong đợi ban đầu của gia đình mình", anh Hoàng nói.

Mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ của các dòng xe Toyota tại thị trường Hà Nội:

Mẫu xe Mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ Vios G CVT 27 Vios E CVT 25 Vios E MT 23 Veloz Cross CVT TOP 33 Veloz Cross CVT 32 Avanza Premio CVT 30 Avanza Premio MT 28 Yaris Cross hybrid 38 Yaris Cross (máy xăng) 33

(Đơn vị: triệu đồng)

Theo đó, mẫu xe 7 chỗ của Toyota được hưởng hai ưu đãi trong tháng 9. Đầu tiên, mẫu xe lắp ráp trong nước này được giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, tương đương mức gần 40 triệu đồng nếu đăng ký tại Hà Nội. Tiếp theo, Toyota Việt Nam ưu đãi thêm 50% chi phí còn lại, áp dụng cho Veloz Cross và ba dòng xe Vios, Avanza Premio và Yaris Cross.

Theo ưu đãi của hãng, gia đình anh Hoàng tiết kiệm thêm 33 triệu đồng nữa. Như vậy, tổng số tiền trước bạ tiết kiệm là 79,6 triệu đồng.

Thông thường khi ưu đãi của Chính phủ chính thức áp dụng, nhiều hãng xe có xu hướng cắt giảm khuyến mãi tung ra trước đó. Nhưng điều này hiện không đúng trong thời điểm hiện tại. Với kinh nghiệm làm tư vấn bán hàng 8 năm, anh Huy Hùng nhận định: "2024 là năm đặc biệt khi thị trường xe không có nhiều bùng nổ, doanh số không theo đà tăng trưởng liên tục mà biến động qua các tháng. Hành động của Toyota hay các hãng duy trì song song 2 loại ưu đãi là động thái giúp khách hàng giảm tối đa áp lực tài chính khi đứng trước nhu cầu mua ôtô mới".

Chế độ ngả ghế thư giãn trên Veloz Cross. Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngay từ khi ra mắt ở Việt Nam vào năm 2022, Veloz Cross được nhiều người dùng đánh giá cao về công nghệ an toàn, bên cạnh sự bảo chứng từ thương hiệu Toyota. Ở phiên bản TOP, mẫu MPV cỡ nhỏ được hãng tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) với các tính năng như: cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), kiểm soát vận hành chân ga (PMC) và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA). Bên cạnh đó, cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), 7 túi khí, cảm biến, camera 360... cũng được trang bị có sẵn trên bản CVT TOP, nhằm mang đến sự an toàn cho người dùng.

"Gia đình tôi thường xuyên chở đủ 6 người nên hay ngồi cả hàng ghế 3. Hàng ghế 3 ngồi rất thoải mái, đi xa không quá mỏi, kể cả là người lớn ngồi. Mới nhận xe 10 ngày nhưng gia đình đã kịp đi về quê ở Nghệ An. Xe cỡ B nhưng nội thất Veloz Cross rộng tương đương cỡ C, với khoảng cách giữa hai hàng ghế rộng nhất tới 980 mm", anh Hoàng chia sẻ thêm về trải nghiệm trên Veloz Cross.

Veloz Cross sở hữu công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc. Ảnh: Toyota Việt Nam

Veloz Cross có kích thước dài, rộng và cao 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm), chiều dài cơ sở 2.750 mm. Khoảng sáng gầm 205 mm giúp mẫu xe này có thể di chuyển linh hoạt ở nhiều địa hình. Ở bên trong, hàng ghế thứ 2 có khả năng trượt tới 240 mm, các hàng ghế gập ngả thông minh thành sofa, hoặc gập phẳng hàng cuối để tăng không gian chứa đồ hoặc có thể tranh thủ nghỉ ngơi lúc dừng xe.

Với những ưu điểm về an toàn, trang bị, độ tin cậy thương hiệu và các ưu đãi hiện có, doanh số Veloz Cross – cũng như các dòng xe Toyota được các chuyên gia dự đoán có xu hướng tăng trong giai đoạn cao điểm từ nay đến cuối năm.

Toyota Veloz Cross tại Việt Nam có hai phiên bản CVT và CVT TOP, giá bán lần lượt 638 triệu và 660 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Bên cạnh Veloz Cross, Toyota Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với Vios, Avanza Premio và Yaris Cross. Theo hãng, mức hỗ trợ này sẽ không vượt quá mức tối đa theo từng dòng xe, tương đương cơ hội nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Tuấn Vũ