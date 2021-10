Khách mua Toyota Fortuner nhận gói bảo hiểm gần 20 triệu đồng

Chương trình ưu đãi sẽ hỗ trợ gói bảo hiểm vật chất 13 tháng, dành cho khách mua Fortuner Legender phiên bản 2.4 AT một cầu, 2.8 AT hai cầu, áp dụng trong tháng 10.

Từ tháng này, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc triển khai loạt ưu đãi cho nhiều mẫu xe, trong đó có Fortuner Legender.

Cụ thể, khách mua Fortuner Legender sẽ nhận gói bảo hiểm vật chất 13 tháng chính hãng Toyota (gói vàng) trị giá 19,35 triệu đồng cho bản 2.8AT 4x4 hoặc trị giá 16,24 triệu đồng cho bản 2.4AT 4x2. Chương trình này được áp dụng trong tháng 10, tại hệ thống 75 đại lý trải dài khắp 37 tỉnh thành trên toàn quốc của Toyota Việt Nam.

Toyota Fortuner Legender tại Việt Nam.

Fortuner là một trong những mẫu xe quen thuộc với người Việt trong phân khúc SUV 7 chỗ. Phiên bản mới nhất được ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái, Fortuner được tăng sức cạnh tranh nhờ hàng loạt những thay đổi ở ngoại thất và trang bị an toàn.

Ở ngoại thất, phần đầu xe được tạo hình vuông vức, gọn gàng hơn với đèn chiếu sáng LED. Lưới tản nhiệt tách biệt hai phần, hốc đèn sương mù thiết kế lại. Xe đi kèm la-zăng 17 inch và 18 inch. Khoảng sáng gầm xe đạt 279 mm, thuận lợi cho việc di chuyển trên những cung đường khó khăn. Gương chiếu hậu bên trong chống chói, ghế bọc da có từ bản 2.4 AT trở lên.

Nội thất Toyota Fortuner.

Hiện tại, tất cả các phiên bản của Fortuner đều có cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau. Màn hình cảm ứng 8 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, định vị Navigation, âm thanh 11 loa hiện diện trên mẫu SUV, ngoại trừ hai bản thấp 2.4 MT và AT lắp loại 7 inch.

Toyota Fortuner Legender động cơ 2.8 có công suất tối đa 201 mã lực, tăng 27 mã lực so với thế hệ trước, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tăng 50 Nm. Kết cấu thân xe rời, khả năng chịu lực xoắn lớn, vô-lăng trợ lực thuỷ lực biến thiên theo tốc độ... hỗ trợ các trải nghiệm lái khác nhau cho người sử dụng.

Trang bị an toàn là một trong những yếu tố nổi bật của Fortuner so với đối thủ cùng phân khúc. Xe được lắp gói an toàn TSS (Toyota Safety Sense) với các công nghệ như cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động. TSS xuất hiện trên hai bản 2.8 AT 4x4, các phiên bản khác có thêm camera 360 độ, mở cốp rảnh tay. Hàm lượng công nghệ an toàn được bổ sung giúp Fortuner cạnh tranh ngang ngửa với các đối thủ.

Khu vực điều khiển giải trí trên Toyota Fortuner.

Fortuner Legender 2.4 AT một cầu có giá bán 1,195 tỷ đồng, bản 2.8 AT hai cầu 1,426 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Tùy chọn màu trắng ngọc trai, người dùng phải trả thêm 8 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi cho Fortuner, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý cũng đưa ưu đãi cho khách mua Vios, Corolla Altis. Cụ thể, với Toyota Vios, khách mua phiên bản G và GR-S sẽ có mức ưu đãi cao nhất, tổng trị giá đến 24,51 triệu đồng, gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ (20 triệu đồng) và camera hành trình 4,51 triệu đồng. Đối với phiên bản E CVT hoặc MT, tổng trị giá gói ưu đãi là 19,51 triệu đồng, gồm một phần lệ phí trước bạ (15 triệu đồng) và camera hành trình 4,51 triệu đồng.

Khách mua Corolla Altis được nhận ưu đãi 40 triệu đồng lệ phí trước bạ. Ở lần cập nhật phiên bản mới hồi tháng 8 năm ngoái, Altis được nâng cấp nhẹ ngoại thất, nội thất tăng tiện nghi. Giá bán của hai phiên bản 1.8G CVT và 1.8E CVT lần lượt là 763 triệu đồng và 733 triệu đồng. Tuỳ chọn màu trắng ngọc trai sẽ cộng thêm 8 triệu đồng.

Với khách làm dịch vụ tại hệ thống xưởng sửa chữa, đại lý chính hãng, Toyota Việt Nam giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng, phụ tùng hao mòn tự nhiên cho người dùng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam trên smartphone. Ngoài ra, mỗi hệ thống đại lý sẽ có các ưu đãi dịch vụ khác kèm theo, áp dụng từ nay đến 30/11.

Hiện, chương trình ưu đãi dành cho khách mua Wigo và Rush tiếp tục được Toyota Việt Nam thực hiện đến cuối năm, trị giá lần lượt 20 triệu đồng và 8,7 triệu đồng.

Tuấn Vũ (Ảnh: TMV)