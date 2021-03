Khách mua ôtô Suzuki trúng thưởng xe máy

Hai khách hàng mua Ertiga Sport, Ciaz 2020 đã may mắn trúng thưởng xe máy Suzuki, trong chương trình bốc thăm may mắn, hôm 1/3.

Người tham dự buổi bốc thăm may mắn tại Suzuki World.

Chương trình bốc thăm "Chúc mừng năm mới - Rút thăm trúng xe máy" được Việt Nam Suzuki tổ chức dành cho khách hàng mua ôtô của hãng trong thời gian từ 25/1 đến 10/2/2021. Buổi lễ có sự tham dự của hơn 30 khách mời, gồm khách mua xe, đại lý bán xe và đại diện Việt Nam Suzuki.

Theo đó, hãng Nhật đã thực hiện bốc thăm hai giải thưởng, chia làm hai mục chính, dành cho khách mua Ertiga Sport và Ciaz. Tổng số phiếu hợp lệ hãng này nhận về là 58, trong đó có 33 phiếu của khách mua Ertiga và 25 phiếu của khách mua Ciaz.

Ông Toshiyuki Takahara, Tổng giám đốc Việt Nam Suzuki tại buổi lễ.

Hai vị khách may mắn trúng giải là khách hàng Nguyễn Thị Hồng, số phiếu 0331, mua Ertiga Sport tại đại lý Suzuki Hoàng Hiền (Hưng Yên) và khách hàng Nguyễn Ngọc Bình, số phiếu 0212, mua Ciaz tại Suzuki Việt Long, TP HCM. Hai vị khách này được tùy chọn một trong ba mẫu xe máy Suzuki Impluse, Intruder hoặc GSX-S 150, trị giá đến 89,9 triệu đồng.

Đại diện đại lý (áo trắng) thay mặt khách hàng nhận giải thưởng từ chương trình.

Sau buổi lễ, đại diện hãng sẽ liên hệ khách hàng nhận thưởng. Phần quà may mắn sẽ được đại lý bán xe trao cho khách hàng, từ 6/3 đến 26/3/2021. Sau thời gian này, nếu khách không hoàn tất thủ tục nhận thưởng, kết quả sẽ bị hủy bỏ. Giải thưởng không có người nhận sẽ được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tại Việt Nam, Ertiga và Ciaz là hai mẫu xe được khách hàng của Suzuki ưa chuộng bậc nhất. Ertiga và Ciaz đều đạt giải thưởng Best Value For Money ở hạng mục MPV và Sedan do Sunshine TV, kênh cập nhật các tin tức về xe uy tín tại Philippines bình chọn. Đại diện hãng cho biết, từ 2015 - 2020, doanh số trên toàn cầu của mẫu xe MPV 7 chỗ Ertiga và sedan Ciaz mới lần lượt là 614.000 và 437.000 chiếc.

Dòng xe (sản xuất 2021) Giá trị ưu đãi Giá niêm yết sau ưu đãi XL7 Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng (tương đương 15 triệu đồng) 574,9 Ertiga Sport Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng (tương đương 20 triệu đồng) 539,9 Ertiga 5MT 479,9 Ciaz Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng (tương đương 29 triệu đồng) 500 Carry Pro (tất cả các loại thùng) Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng (tương đương 15 triệu đồng) 294,5 Carry Truck (tất cả các loại thùng) 234,3 Carry Blind Van Chi phí đăng ký hoặc lãi suất vay ngân hàng (tương đương 25 triệu đồng) 268,3

(Đơn vị: triệu đồng. Đã bao gồm VAT)

Tuấn Vũ

Ảnh: Việt Nam Suzuki