Khách mua nhà tại Glory Heights Vinhomes nhận ưu đãi thanh toán trong 7 năm

Khách hàng được áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt, giảm lãi vay khi mua nhà tại Glory Heights thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Dự án nằm ngay trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, kề cận trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, vị trí lõi trung tâm đại đô thị Vinhomes Grand Park (phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM).

Các sản phẩm căn hộ tại Glory Heights sẽ được mở bán vào tháng 7, khách hàng đặt chỗ ưu tiên với 30 triệu đồng trước ngày mở bán sẽ được chiết khấu 10% vào giá bán. Người mua còn được hưởng ưu đãi chỉ cần thanh toán 10% tiến hành ký hợp đồng mua bán, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ hay thanh toán nhẹ nhàng chỉ từ 1% trong 3 năm, hỗ trợ vay lãi suất 0% và ân hạn gốc lên đến 4 năm tiếp theo. Hiện tại, dự án thi công đến tầng 9-11 mỗi tòa, dự kiến bàn giao quý IV/2024.

Vị trí phân khu Glory Heights. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Glory Heights sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm khu đô thị, thuận tiện di chuyển đến các khu vui chơi, công viên, trung tâm thương mại, trạm xe...Hầu hết căn hộ tại đây đều sở hữu ban công kính tràn panorama, được lắp đặt các thiết bị cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu nổi tiếng, thiết bị vệ sinh Duravit (Đức).

Từ vị trí căn hộ, các cư dân tương lai sẽ sở hữu hướng nhìn trực diện Quảng trường Golden Eagle thông thoáng, công viên 36ha với điểm nhấn là biểu tượng Vườn cây ánh sáng tương tự Garden by the Bay (Singapore) hoặc hướng sông Đồng Nai. Nội khu của Glory Heights được trang bị các tiện ích như hồ bơi thác tràn Malibu diện tích 845m2, vườn cọ nhiệt đới San Marino, suối bậc cảnh quan Dreamy, công viên khủng long Jurapark, đường dạo mạch vòng 400m...

Glory Heights có ban công lớn và tầm nhìn trực diện đến công viên 36ha. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Anh Nhật Minh (32 tuổi, TP HCM) - một trong những khách hàng đặt trước Glory Heights cho biết điểm khiến anh thích ở Vinhomes Grand Park là môi trường sống văn minh và lịch sự, có không gian xanh sinh hoạt, các con anh có môi trường kết bạn, thoải mái luyện tập thể thao...

Dự án còn thừa hưởng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với đường Vành đai 3 dự kiến đi vào hoạt động năm 2025, kết hợp với những công trình hạ tầng trọng điểm khác như cầu Long Đại, vòng xoay An Phú, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên...

"Trong thời gian tới, những công trình hạ tầng này khi hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm từ 30 phút xuống còn 15 phút, giá bất động sản cũng được kỳ vọng sẽ có sự tăng giá nhất định 30 - 50%", ông Trần Văn Chinh Tổng Giám Đốc Việt Á Land – đơn vị phân phối dự án Glory Heights đánh giá.

Việt Á Land ký kết hợp tác phân phối dự án Glory Heights. Ảnh: Việt Á Land

Glory Heights được phân phối bởi Việt Á Land - đại lý với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trước đó, đơn vị này phân phối ở nhiều sản phẩm thuộc các phân khu của Vinhomes như The Rainbow, The Manhattan & Manhattan Glory, The Origami, The Beverly, The Beverly Solari...

