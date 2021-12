Khách mua Fortuner nhận gói bảo hiểm gần 20 triệu

Bên cạnh việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất lắp ráp trong nước, khách mua Fortuner được hãng tặng thêm gói bảo hiểm Toyota chính hãng, trong tháng 12.

Chương trình ưu đãi trong tháng này của Toyota Việt Nam áp dụng cho ba phiên bản Fortuner, mẫu SUV bán chạy hàng đầu của hãng. Quà tặng cho khách mua sẽ là gói bảo hiểm Vàng chính hãng Toyota, trị giá tùy thuộc theo phiên bản.

Toyota Fortuner phiên bản mới. Ảnh: TMV.

Các phiên bản được áp dụng ưu đãi gồm: Legender 2.8 AT 4x4; Legender 2.4 AT 4x2 và Fortuner 2.4 AT 4x2. Giá trị gói bảo hiểm Vàng cao nhất lên tới 19,4 triệu đồng, thấp nhất 14,58 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Fortuner là mẫu SUV bán chạy hàng đầu của Toyota cũng như phân khúc SUV 7 chỗ nhờ sự bền bỉ và thực dụng. Ở phiên bản mới nhất, Fortuner giờ đây có diện mạo cứng cáp, thể thao và hiện đại hơn phiên bản cũ.

Nội thất Fortuner 2021. Ảnh: TMV.

Phần đầu xe có mặt ca-lăng cá tính, góc cạnh hơn. Đèn chiếu sáng LED tạo hình hiện đại. Đèn hậu thiết kế mỏng. Xe trang bị bộ vành 18 inch, hai tông màu với các mảng nhựa đen ở hốc lốp. Nội thất được bổ sung thêm tiện nghi và công nghệ với màn hình giải trí 8 inch, tích hợp Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, định vị. Dàn âm thanh 11 loa JBL trên bản cao cấp nhất và 6 loa JBL trên bản Legender 2.4 AT 4x2... Ở hàng ghế sau, Fortuner có cửa gió riêng cho từng vị trí và cổng sạc USB.

Fortuner Legender có trang bị động cơ 2.8, công suất 201 mà lực và sức kéo 500 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 27 mã lực và 100 Nm mô-men xoắn. Giảm xóc trước độc lập, giảm xóc sau liên kết 4 điểm được hãng tinh chỉnh. Hệ thống lái trợ lực điện, biến thiên theo tốc độ.

Fortuner phiên bản mới trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: TMV.

Điểm đáng chú ý trên Fortuner mới có gói trang bị an toàn TSS (Toyota Safety Sense), mang đến các công nghệ như: cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động. Đây là gói công nghệ an toàn cao cấp của hãng Nhật, được trang bị trên Corolla Cross, Hilux... Fortuner mới đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Ngoài ưu đãi dành cho Fortuner, khách mua Vios, Innova, Rush và Corolla Altis trong tháng này sẽ được hãng hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, các gói ưu đãi lãi suất cho khách trả góp. Chương trình giảm 10% phí mua Bảo hiểm Toyota được kéo dài đến hết năm.

Tuấn Vũ