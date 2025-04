Khách mua dinh thự Villa Le Corail nhận quà đến 2,4 tỷ đồng

Chủ nhân dinh thự Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel sẽ nhận quà tặng là các dòng xe sang Mercedes-Benz giá đến 2,4 tỷ đồng.

Theo đó, khách mua dinh thự The Aqua Bay hoặc The Coral sẽ được tặng xe Mercedes-Benz E200 Exclusive, trị giá 2,39 tỷ đồng. Đối với biệt thự The Signature, gia chủ được tặng Mercedes-Benz C200 Avantgarde, trị giá 1,59 tỷ đồng. KDI Holdings còn mang đến sự linh hoạt khi khách hàng có thể lựa chọn quy đổi ưu đãi quà tặng thành khoản chiết khấu trực tiếp vào giá bán.

Theo KDI Holdings, Mercedes-Benz và Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel có nhiều nét đồng điệu về phong cách, tầm nhìn, giá trị. Mercedes-Benz là biểu tượng của dòng xe sang, từng chi tiết được chế tác tỉ mỉ như tác phẩm nghệ thuật sống động. Villa Le Corail là điểm giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

"Món quà này vừa là lời khẳng định vị thế của bán đảo san hô, vừa là thông điệp tri ân dành cho chủ nhân tương lai, những người luôn tìm kiếm chiều sâu trong từng trải nghiệm", đại diện chủ đầu tư nói.

Phối cảnh dinh thự Villa Le Carail. Ảnh: KDI Holdings

Villa Le Corail tọa lạc ngay vị trí "kim cương" bên trong dự án Libera Nha Trang. Đây là bán đảo riêng tư với ba mặt giáp biển, biệt lập nhưng không cách biệt. Từ đây, cư dân mất hơn 30 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Cam Ranh, mở ra kết nối đến với những đô thị sôi động như TP HCM, Hà Nội, Seoul, Bắc Kinh, Hong Kong...

Dinh thự mang dấu ấn từ Gran Meliá Hotels & Resorts – thương hiệu cao cấp của Meliá Hotels International (Tây Ban Nha). Nơi đây là một trong bảy flagship hiếm hoi trên toàn thế giới, đồng thời là đại diện đầu tiên và duy nhất tại châu Á của thương hiệu này. Tại Villa Le Corail, các chủ nhân dinh thự sẽ trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng kết tinh giữa cảnh sắc thiên nhiên Nha Trang, cùng nội thất và loạt đặc quyền theo tiêu chuẩn toàn cầu của Gran Meliá.

Nội thất từ Minotti (Italy) bên trong dinh thự. Ảnh: KDI Holdings

Trong bối cảnh Nha Trang đang tăng tốc trên bản đồ du lịch thế giới, Villa Le Corail được đánh giá là nơi để tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng theo tinh thần "một cuộc đời đáng sống" của người Tây Ban Nha. Khu dinh thự còn góp phần xây dựng vai trò, giá trị và tầm nhìn đầu tư khi Libera đang nằm trong trung tâm dự án quy hoạch Bắc Nha Trang.

Cụ thể, tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch dự kiến chia làm ba tiểu khu. Các tiểu khu có cấu trúc đầy đủ chức năng của đơn vị ở, gồm các nhóm nhà ở, công trình dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng; đường giao thông, bãi đỗ xe...

Tọa lạc tại đại lộ Phạm Văn Đồng, khu vực Bãi Tiên, Villa Le Corail thừa hưởng vị trí bán đảo san hô và được thúc đẩy từ làn sóng hạ tầng và quy hoạch đô thị mới.

Toàn cảnh đô thị Libera Nha Trang từ trên cao. Ảnh: KDI Holdings

Chủ đầu tư kỳ vọng với vị trí đẹp, kiến trúc, dịch vụ quản lý vận hành từ các tên tuổi và tiềm năng khu vực sẽ giúp khu dinh thự thu hút những chủ nhân tinh hoa.

Hoài Phương