Khách mua căn hộ The Calla được tặng gần 90 m2 sân vườn

Theo chủ đầu tư, số lượng căn hộ có tặng sân vườn giới hạn chỉ 49 căn, với diện tích đa dạng từ 9,1 đến 89,7 m2.

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, The Calla được thiết kế thông minh, mở ra khoảng không gian khoáng đạt rộng lớn. Với ưu đãi tặng sân vườn khi mua căn hộ, cư dân có thể tự do sáng tạo, xây dựng văn hóa sống xanh ngay bên trong tổ ấm của mình.

"Những căn hộ này sẽ là nơi an cư lý tưởng dành cho những chủ nhân tinh hoa, đồng thời góp phần gia tăng giá trị của dự án trong tương lai", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trong bối cảnh ngân hàng đang siết chặt khoản vay, tại dự án The Calla, chủ đầu tư Armo đã hợp tác với ngân hàng PVcombank để hỗ trợ tài chính tối đa cho khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu khoảng 170 triệu đồng là có thể trở thành chủ nhân căn hộ The Calla. Ngân hàng hỗ trợ tài chính đến 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% đến 12 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

"Để có thể đưa ra chính sách hấp dẫn này, ngoài tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư, dự án The Calla còn sở hữu pháp lý rõ ràng, sổ hồng lâu dài, tốc độ xây dựng nhanh chóng", đại diện Armo cho hay, đồng thời nhấn mạnh đơn vị đã và đang dành nguồn tài chính ổn định để đảm bảo dự án được triển khai với tiến độ nhanh nhất.

Phối cảnh dự án căn hộ The Calla. Ảnh phối cảnh: Danh Khôi Miền Trung

The Calla tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 1D - tuyến đường huyết mạch với mật độ lưu thông lớn tại Quy Nhơn, kết nối với các tuyến đường trọng điểm như Tây Sơn, Nguyễn Thái Học... Đây là khu vực sở hữu nhiều tiện ích ngoại khu hiện đại của thành phố. Do đó, cư dân dự án dễ dàng kết nối đến Trung tâm thương mại Go!, MM Mega Market, bãi tắm Hoàng Hậu, bãi biển Quy Nhơn, bệnh viện Quân Y 103, ga Quy Nhơn, ga Diêu Trì, trường học các cấp, cảng hàng không Phù Cát, khu du lịch Eo Gió, Kỳ Co...

Với quy mô 29 tầng cao và một tầng hầm, dự án The Calla cung cấp ra thị trường 454 căn hộ và 13 căn shophouse. Tất cả các căn hộ đều có vị thế lưng tựa núi Vũng Chua và hướng ra biển Quy Nhơn, đồng thời được thiết kế thông minh giúp đón nắng gió tự nhiên từ núi, biển. Theo lý giải của chủ đầu tư, vị trí "Tựa sơn hướng thủy" cũng là một trong những lý do giúp dự án được đông đảo quý khách hàng quan tâm, bởi trong phong thủy, đây là địa thế giúp mang đến tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

Bên cạnh đó, cư dân The Calla còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích hiện đại ngay nội khu như hồ bơi Sky Beach, khu vui chơi trẻ em Paradise Kid, chăm sóc sức khỏe tại Pro Gym, mua sắm tại hệ thống shophouse...

Không gian sân vườn tại căn hộ The Calla. Ảnh phối cảnh: Danh Khôi Miền Trung

Chủ đầu tư Armo cho biết, dự án đã xây dựng đến tầng 17 và dự kiến sẽ bàn giao vào quý III/2023. Sau khi đưa vào hoạt động, cư dân không chỉ được tận hưởng không gian sống tiện nghi, hiện đại và gần gũi thiên nhiên ngay trung tâm thành phố biển, mà còn có thể linh hoạt cho thuê sinh lời.

"Với tiềm năng du lịch của Quy Nhơn, cùng công tác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như các khu công nghiệp, The Calla sẽ là điểm đến an cư và đầu tư lý tưởng tại khu vực miền Trung trong thời gian tới", đại diện Armo khẳng định.

Thu Hương