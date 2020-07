Khách mắc kẹt có thể gia hạn visa

Thái LanNgười nước ngoài mắc kẹt vì Covid-19 có thể nộp đơn xin gia hạn visa sau 31/7.

Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, trung tướng Sompong Chingduang mới đây cho biết, khách nước ngoài vẫn bị mắc kẹt vì Covid-19 sẽ được phép nộp đơn xin gia hạn sau khi visa hết hạn vào ngày 31/7.

Thời gian ân hạn để du khách có thể nộp đơn là từ 1/8 đến 26/9. Sau ngày này, những người không có visa gia hạn mà vẫn ở lại sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý từ chính quyền cũng như bị đưa vào "danh sách đen". Trước đó, chính phủ cũng đã công bố việc tự động gia hạn thị thực cho du khách quốc tế đến hết 31/7 và những người này phải thông báo nơi lưu trú của mình cho nhà chức trách.

Người nước ngoài xếp hàng đợi tại văn phòng tạm thời của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh ở Muang Thong Thani vào giữa tháng 7 để xin gia hạn thị thực. Ảnh: Immigration Bureau.

Trung tướng Chiangduang kêu gọi mọi người sớm liên hệ với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để làm thủ tục, tránh tình trạng đông đúc khi hạn chót đang tới gần. Những du khách đã có kế hoạch hồi hương không cần liên lạc với Cục, nhưng phải xuất cảnh muộn nhất vào ngày 26/9.

Trong hồ sơ xin gia hạn visa ngắn hạn (30 ngày), du khách phải nêu rõ lý do và cung cấp các giấy tờ cần thiết. Nếu những người này không thể hồi hương do không có chuyến bay, hoặc do các biện pháp phong tỏa ở nước họ thì phải trình bằng chứng. Việc cấp visa ngắn hạn này sẽ được chính phủ thực hiện dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Cục đã trình Hội đồng Nhà nước về đề xuất trên và tham mưu Bộ Nội vụ sau đó có thể đưa ra thông báo. Những quy định về visa đối với người nước ngoài bị mắc kẹt sẽ được Bộ Nội vụ trình lên Nội các để thông qua vào 21/7. Sau đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ ra hướng dẫn về cách thức nộp đơn.

Ước tính có 300.000 đến 400.000 người nước ngoài bị mắc kẹt vì đại dịch tại Thái Lan.

Thái Lan mở cửa chuyến bay thương mại quốc tế

Anh Minh (Theo Bangkok Post).