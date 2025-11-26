Khách mắc kẹt 9 giờ trên không vì sét đánh trúng vòng đu quay

Nhật BảnSét đánh trúng vòng đu quay ở Osaka chiều 25/11 nhưng nhân viên điều khiển không báo kịp thời cho lực lượng cứu hộ khiến 20 khách kẹt 9 giờ trên không.

Khoảng 17h47 ngày 25/11, vòng đu quay Osaka - cao 123 m tại khu phức hợp Expocity - dừng đột ngột giữa cơn giông vì bị sét đánh trúng, khiến 20 khách mắc kẹt trên không.

Khoảng 40 nhân viên điều khiển đã cố gắng xoay thủ công để đưa các cabin xuống dưới nhưng tốc độ rất chậm. Sau đó, lính cứu hỏa và các lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường. Các du khách cuối cùng được giải cứu thành công vào khoảng 2h41 - gần 9 giờ sau sự cố - và may mắn không có ai bị thương.

Theo báo cáo ban đầu, nguồn điện đã được khôi phục ngay sau sự cố nhưng vòng đu quay vẫn không thể hoạt động vì hệ thống quản lý nguồn điện hỏng. Hệ thống sưởi ấm và làm mát bên trong các cabin cũng không thể sử dụng.

Khách được giải cứu khỏi các cabin. Ảnh: Japan News

Các nhân viên vận hành đã chờ khoảng 3,5 giờ trước khi báo cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Ban đầu, họ đánh giá các quy trình cứu hộ thủ công là đủ giải quyết sự cố nhưng hoạt động cứu hộ diễn ra chậm hơn dự kiến, nên mới quyết định gọi hỗ trợ.

Takeshi Niwa, quản lý truyền thông của công ty vận hành vòng đu quay, cho biết công ty đang điều tra chi tiết về sự việc, đồng thời xem xét lại các quy trình ứng phó.

Theo Niwa, nhiều khả năng sét làm hệ thống điện gặp vấn đề, khiến vòng đu quay bị dừng đột ngột. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang xác minh liệu vòng đu quay có bị sét đánh trực tiếp hay không.

Giải cứu 20 khách mắc kẹt trên không ở Nhật Bản Lực lượng cứu hộ giải cứu khách mắc kẹt trên không vì vòng đu quay bị sét đánh. Video: Newsonjapan

Hoài Anh (Theo News on Japan, Japan Times)