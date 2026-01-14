Thứ tư, 14/1/2026
Thứ tư, 14/1/2026, 18:46 (GMT+7)

Khách lái môtô, drift ôtô trên sông băng Cáp Nhĩ Tân

Trung QuốcHàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về sông Tùng Hoa tại Cáp Nhĩ Tân để trải nghiệm những hoạt động vui chơi, giải trí độc đáo trên mặt băng.

Một đoạn sông Tùng Hoa đóng băng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) trở thành sân chơi thu hút đông người dân và du khách tham gia các hoạt động giải trí mùa đông. Khách chia đội để chơi đua thuyền rồng trên mặt sông băng, tháng 1/2026 (ảnh).

Nhiều người chọn trải nghiệm dịch vụ drift ôtô và môtô địa hình trên lớp băng dày của dòng sông Tùng Hoa.

Khách chơi ở trên sông đóng băng Tùng Hoa
 
 

Du khách hắt nước nóng và ghi lại khoảnh khắc nước hóa thành những lớp băng lơ lửng giữa không trung.

Trẻ nhỏ, người lớn cùng tham gia trượt phao trên mặt sông Tùng Hoa đóng băng, nơi được gọi là "sân chơi vui vẻ" mỗi dịp mùa đông.

Khu vực có khói băng tạo hiệu ứng mờ ảo cho khách check in.

Du khách chơi trò "bóng hơi", vận động bằng cách chạy hoặc lăn trong quả bóng lớn trên mặt sông đóng băng. Hình thức này giúp người chơi va chạm với nhau mà không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt băng.

Trẻ nhỏ vui chơi dù nhiệt độ trên sông băng có thời điểm xuống -20 độ C.

Cáp Nhĩ Tân đang trong mùa cao điểm, hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Lễ hội băng tuyết 2026 khai mạc hôm 5/1 và kéo dài đến Tết Nguyên đán (gần cuối tháng 2). Dự kiến khoảng 95 triệu khách đến Cáp Nhĩ Tân năm nay, tăng 5% so với năm ngoái.

Tâm Anh (theo Tân Hoa Xã)

