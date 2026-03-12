Khách kiện khách sạn vì phát hiện nhân viên trốn dưới giường

Trung QuốcGia đình Thái Lan kiện khách sạn ở Thượng Hải sau khi phát hiện nam nhân viên lẻn vào phòng, trốn dưới giường và nói rằng mình vào nhầm.

Đầu tháng 3, nữ du khách Thái Lan Yatida Siriwangchai đăng các video ghi lại sự việc lên mạng xã hội. Trong clip, một nam thanh niên được phát hiện nằm trong khe hẹp giữa giường của cha cô và bức tường, đang cố gắng ẩn mình.

Khoảnh khắc nữ du khách Thái Lan bắt gặp người lạ trong phòng. Ảnh: @tyatida

Yatida liên tục hỏi người đàn ông là ai và bằng cách nào vào được phòng, song hai bên gặp khó khăn trong giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ. Một số người dùng mạng xã hội Thái Lan cho biết họ hiểu tiếng Trung và cho rằng người đàn ông giải thích mình đã vào nhầm phòng.

Trong video, Yatida khẳng định cô đã khóa cửa trước khi rời đi và còn kiểm tra lại sau đó. Cô nghi ngờ nam thanh niên là nhân viên khách sạn và có thể đã dùng thẻ khóa dự phòng để mở cửa.

Một số người dùng mạng đặt nghi vấn về lời giải thích "vào nhầm phòng". Họ cho rằng người này có thể định lấy cắp tài sản nhưng do gia đình quay về bất ngờ nên phải tìm chỗ ẩn nấp và viện cớ nhầm phòng khi bị phát hiện.

Sau khi video lan truyền, nhiều người cho biết từng gặp sự việc tương tự khi lưu trú tại cùng khách sạn. Một phụ nữ Thái Lan nói rằng nhân viên từng tự ý vào phòng cô, sau đó quản lý giải thích là vào nhầm khi dọn phòng và bồi thường bốn chai nước.

Một người khác cho biết cô và bạn từng bị theo dõi khi ở khách sạn. Theo cô, hệ thống an ninh lỏng lẻo khi người ngoài vẫn có thể vào tòa nhà và sử dụng thang máy. Khi bị đối chất, người bị nghi theo dõi đã bỏ chạy và cô cho rằng đó có thể là nhân viên xuất hiện trong video của Yatida.

Yatida cho biết sau đó cô đã làm việc với quản lý khách sạn và được xác nhận nam thanh niên là nhân viên của cơ sở này.

Gia đình nữ du khách đã báo vụ việc cho cảnh sát địa phương và nộp đơn kiện khách sạn. Hiện Yatida chưa công bố tên cụ thể của khách sạn.

Tuấn Anh (Theo Thethaiger)