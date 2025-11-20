Khách hủy tour vì sạt lở trên đường đi Đà Lạt

Nhiều khách hàng đặt dịch vụ tháng 11, 12 thông báo hủy hoặc dời lịch trình lên Đà Lạt, Lâm Đồng, do lo ngại các tuyến đường đèo sạt lở liên tục vì mưa lớn.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đã khiến các tuyến cửa ngõ chính vào Đà Lạt, Lâm Đồng phải tạm đóng, trong đó có đèo Prenn, đèo Mimosa và quốc lộ 20. Đến sáng 20/11, giao thông vào thành phố chỉ còn qua hai hướng chính là đèo Sacom (hay Prenn 2) và Tà Nung. Tuy nhiên, hai đường này cũng xuất hiện các điểm sạt trượt nguy hiểm.

Tình trạng này đã dẫn đến sự đình trệ trong hoạt động du lịch, nhiều đơn vị kinh doanh ghi nhận lượng khách hủy lớn trong 5 ngày qua.

Anh Đào Đức Thiên, đơn vị tổ chức tour trong ngày tại Đà Lạt, cho biết từ ngày 16/11, hơn 90% khách đặt dịch vụ trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã thông báo hủy hoặc dời lịch. "Đây là đợt khách hủy nhiều nhất từ đầu năm đến nay," anh Thiên nói.

Đại diện Vietourist Holdings, đơn vị tổ chức hơn 20 tour đi Đà Lạt mỗi tuần , xác nhận đã hủy đoàn 40 khách dự kiến khởi hành tối 20/11.

Chúng tôi hỗ trợ khách dời ngày và chỉ khởi hành khi thời tiết ổn định, giao thông thông suốt," đại diện Vietourist Holdings cho biết.

Đoạn đèo Mimosa trên quốc lộ 20 qua phường Xuân Hương - Đà Lạt sau sạt lở, sáng 20/11. Ảnh: Khánh Hương

Nhiều du khách hủy lịch trình vì lo sợ quá trình di chuyển không an toàn. Chị Cẩm Anh, sống tại Nghệ An, đã phải yêu cầu đại lý bảo lưu vé máy bay và khách sạn đồng ý giữ cọc đến hết Tết Âm lịch, sau khi nghe tin đèo Mimosa bị chia cắt.

Thanh Hằng, du khách TP HCM, đã đặt lịch đi Đà Lạt trước hai tuần nhưng nhận phản hồi "sát ngày nên không hỗ trợ" khi xin hủy phòng hoặc đổi lịch.

"Thật sự tôi không thể bất chấp để đi du lịch lúc này vì thiên tai khó nói," chị Hằng nói.

Tuy nhiên, một số cơ sở lưu trú đã chủ động hỗ trợ khách hàng. Nằm Mơ homestay giữ phòng cho khách cần dời lịch và giảm 50% giá phòng cho các đơn đặt phòng từ ngày 20 đến 30/11.

Nhà xe Tân Quang Dũng - Thành Liên Buslines cũng thông báo mở cửa miễn phí chỗ lưu trú tạm thời cho khoảng 50 du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, kéo dài đến khi giao thông bình thường trở lại.

Chị Kelly Nguyễn, chủ khách sạn Trung Nhân Đà Lạt, cho biết mặc dù đang là mùa cao điểm và công suất phòng đạt gần 100%, chị vẫn chấp nhận hỗ trợ cho khách dời lịch và giảm giá phòng cho du khách mắc kẹt.

Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt vắng bóng người, sáng 20/11. Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt

Sáng 20/11, Đà Lạt tiếp tục mưa, nhiệt độ 15 -17 độ C. Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại điểm sạt lở trên đèo Mimosa. Đây là lần công bố khẩn cấp thứ ba của địa phương trong 20 ngày, liên quan đến sạt lở trên đèo D'ran và đèo Prenn.

Hiện, các tuyến đường đèo như Ngoạn Mục và Khánh Lê vẫn bị đất đá chắn đường, chia cắt giao thông từ Nha Trang và Đà Lạt. Phương tiện có thể đi vòng qua tỉnh lộ 725 (đèo Tà Nung), nhưng quãng đường tăng thêm 30-35 km.

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương, khuyến cáo người dân và du khách cần cân nhắc hành trình lên Đà Lạt trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Thiên tai liên tiếp khiến hoạt động kinh doanh du lịch của nhiều đơn vị tại Đà Lạt chồng chất khó khăn. Kelly Nguyễn cho hay khách sạn của chị sụt giảm lớn nguồn thu từ tháng 9 đến nay.

"Còn một tháng cuối năm không hy vọng gì nhiều, chỉ biết còn người còn của", chị nói.

Bích Phương - Tuấn Anh