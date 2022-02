Khách hàng trúng IPhone 13 Pro Max nhờ tin dùng BEST Express

Chị Nguyễn Thị Huyền (21 tuổi, Hà Nội) là người dùng may mắn nhận iPhone 13 Pro Max từ BEST Express nhờ theo dõi Shopee Live lúc 0h ngày 15/1.

Đây là chương trình quà tặng may mắn đơn vị trao cho những khách hàng ủng hộ dịch vụ vận chuyển của BEST trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Chiều 17/2, đại diện doanh nghiệp đã cùng Shopee gặp gỡ, chúc Tết và trao thưởng trực tiếp cho chị Huyền tại văn phòng Shopee.

Huyền bất ngờ khi được thông báo thắng giải. Chị cho biết đã sử dụng dịch vụ BEST Express từ trước, cảm thấy hài lòng vì thời gian giao hàng nhanh, shipper trong khu vực thân thiện. "BEST có nhiều chương trình ưu đãi trên Shopee. Tôi có tham gia nhưng chưa thắng bao giờ. Nhận được món quà giá trị lớn thế này khiến tôi thấy khó tin, đồng thời cũng cảm ơn cả Shopee lẫn BEST vì cơ hội này", chị nói thêm.

Chị Huyền (thứ hai từ trái sang) nhận giải từ đại diện BEST Express (bìa phải) hôm 17/2.

Ngoài ra, người dùng thắng giải cũng gửi lời cảm ơn đến đơn vị vì đã có nhiều chương trình khuyến mãi thú vị, mang niềm vui vho khách hàng. Chị gửi lời chúc đơn vị trong năm mới ngày càng phát triển với nhiều dịch vụ chất lượng, có thêm nhiều chương trình ưu đãi.

Từ khi trở thành đơn vị giao hàng trên sàn Shopee, BEST Express thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi lớn dành cho khách hàng, đối tác như tặng voucher mua sắm, điện thoại, ôtô... Mới đây, đơn vị còn mang đến thử thách săn lì xì đầu năm với giải thưởng là voucher trị giá 888.000 đồng trong ngày đầu năm mới. Thử thách thay cho lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng doanh nghiệp muốn gửi đến khách hàng của mình.

Chị bất ngờ khi nhận giải và gửi lời cảm ơn đến đại diện BEST Express.

"Chúng tôi tổ chức chương trình trong dịp năm mới vừa tri ân, vừa để gửi lời chúc may mắn cho những khách hàng, đối tác đã ủng hộ mình trong suốt những năm qua. BEST cam kết luôn cố gắng hết mình cải thiện chất lượng dịch vụ, có nhiều chương trình hay, thú vị, giúp khách hàng yên tâm, thoải mái khi trải nghiệm dịch vụ", đại diện BEST Express cho biết.

Bên cạnh những chương trình ưu đãi trên sàn thương mại điện tử, chương trình lì xì với giá trị "khủng" vẫn đang kéo dài đến hết ngày 28/2 trên fanpage BEST Express Vietnam. Thử thách dành cho mọi đối tượng khách hàng tại Việt Nam, có cơ hội tham gia và giành giải thưởng giá trị.

Nguyệt Di

Ảnh: BEST Express