​Khách hàng tìm hiểu công nghệ thi công dự án The Zei

Sử dụng công nghệ thi công các toà nhà chọc trời trên thế giới, những căn hộ The Zei không dầm, không cột và thoãng đãng hơn.

Cuối tháng 8, khách hàng tham quan khu nhà mẫu dự án The Zei, Hà Nội được thị phạm khối bê tông được đặt ngay sảnh tiếp đón để trải nghiệm về chất lượng xây dựng của dự án. Lần đầu tiên chủ đầu tư Việt Nam không "giấu nghề" mà mạnh dạn trưng bày công nghệ thi công cho khách hàng lẫn đối tác.

Ông Đặng Xuân Tâm, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hải Đăng - đại diện chủ đầu tư The Zei cho biết, việc trưng bày khối bê tông mẫu ứng dụng công nghệ Multi Shear Wall Structure sẽ giúp khách hàng nhìn thấy chính xác cấu kiện bên trong công trình mà họ sẽ gắn bó, trải nghiệm trong tương lai. Theo ông Tâm, chất lượng công trình, nhất là các dự án phân khúc cao cấp luôn được người dùng quan tâm hàng đầu. Do vậy, việc thị phạm kết cấu bên trong công trình sẽ giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể và yên tâm hơn khi lựa chọn dự án.

Khối bê tông mẫu trưng bày ở dự án The Zei.

Việc trưng bày khối bê tông mẫu cũng phần nào cho thấy sự tự tin của chủ đầu tư. Công nghệ Multi Shear Wall Structure tại thị trường Việt Nam còn tương đối mới mẻ, hiện chưa có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trong nước tư vấn, nên việc triển khai không hề đơn giản.

"Có khá nhiều thách thức nhưng chúng tôi quyết tâm triển khai công nghệ Multi Shear Wall Structure này vì nó thực sự mang lại lợi ích cho chủ nhân của các căn hộ tương lai", ông Đặng Xuân Tâm chia sẻ.

The Zei ứng dụng công nghệ Multi Shear Wall Structure trong thi công.

Multi Shear Wall Structure là công nghệ tường bê tông liền khối. Đây là giải pháp hiện đại đã được nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Malaysia.... áp dụng trong các công trình trọng điểm. Ở một số quốc gia, phương pháp này cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển, tiến bộ của ngành xây dựng.

Điểm đặc biệt trong phương pháp thi công Multi Shear Wall Structure là dùng nhiều vách tường bê tông cốt thép, giúp toàn bộ công trình chắc chắn, nâng cao tuổi thọ, không sợ mục vữa và thẩm thấu hay hư hỏng do tác động từ bên ngoài. Tường bê tông không vữa trát ngoài cũng sẽ giúp công trình tránh được các bong tróc thường thấy sau thời gian dài sử dụng.

Phối cảnh dự án The Zei.

Kết hợp với Gangform, công nghệ được thực thi bằng cách đổ bê tông từ khối đế lên tầng áp mái thay vì sử dụng cột theo cách truyền thống. Toàn bộ khối căn hộ The Zei khi thành hình là sàn phẳng, không dầm nhưng vẫn đảm bảo kết cấu chịu lực tốt nhất. Phương pháp trên còn hạn chế chất thải, bụi bẩn gây ra trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho đội ngũ xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư The Zei cho biết dự án phải dùng cốp pha nhôm với chi phí đắt hơn nhiều lần thông thường để đảm bảo độ chính xác cao cho công trình. Kết quả, tựa như một tổ ong, bên trong "xương cốt" của The Zei là những khung bê tông và nan Gangform, đan vào nhau chắc chắn, đảm bảo an toàn cho toà nhà trong điều kiện khắc nghiệt nhất như thiên tai, thời tiết bất lợi...

Nhờ sàn phẳng, không dầm, diện tích không gian sống được tối ưu, tạo nên khoảng không rộng mở, thể hiện được lối sống khoáng đạt của những chủ nhân tương lai.

Không gian khoáng đạt trong căn hộ The Zei.

Theo đại diện chủ đầu tư giải pháp xây dựng trên đòi hỏi nhà thầu phải kiểm soát tốt tất cả các vấn đề từ vật liệu bê tông, cốt thép, cốp pha, kỹ thuật đổ bê tông và bảo dưỡng bê tông... Chưa kể, vì thiết kế, ứng dựng và công tác lắp dựng hệ thống gangform đòi hỏi phải có sự tham gia của các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài thực hiện nên chi phí đầu tư cũng sẽ trội hơn nhiều so với phương pháp truyền thống.

"Đánh đổi những thử thách đó, tất nhiên sẽ là một thành phẩm thu được hoàn toàn xứng đáng. Bởi dự án khi hoàn thành sẽ là một The Zei chắc và đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài", ông Đặng Xuân Tâm chia sẻ.

Tâm Anh