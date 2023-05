Khách hạng phổ thông có thể thuê giường ngủ trên máy bay

New ZealandAir New Zealand dự kiến cung cấp 6 khoang con nhộng kiểu giường tầng để phục vụ khách phổ thông bay đường dài.

Khoang ngủ có tên gọi Skynest, gồm 6 giường, được đặt giữa khu vực ghế phổ thông và phổ thông cao cấp, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 9/2024, CNN đưa tin ngày 10/5.

Theo Air New Zealand, các khoang ngủ sẽ xuất hiện trên một số chuyến bay đường dài nhất định. Một trong số đó là chặng New York - Auckland dài 17 tiếng. Giá vé cho một chiếc giường ngủ, thời gian sử dụng tối đa 4 tiếng là 400 - 600 NZD (5,9 đến 8,8 triệu đồng), ngoài tiền mua vé máy bay. Tiếp viên sẽ thay khăn trải giường sau mỗi lần khách sử dụng. Hết thời gian ngủ, đèn sẽ bật. Tiếp viên sẽ đánh thức khách dậy nếu đến giờ "trả phòng" vẫn đang say giấc.

Các tiện nghi trong Skynest gồm cổng sạc, đèn đọc sách, nút bịt tai, ga, gối, chăn cùng dây an toàn để đảm bảo khách vẫn an toàn dù đang ngủ. Năm hàng ghế phổ thông bị tháo bỏ để dành không gian lắp đặt các khoang ngủ trên 8 chiếc Boeing.

Khách đi hạng phổ thông của Air New Zealand sẽ được cung cấp dịch vụ ngủ giường tầng trên một số chặng bay dài. Ảnh: CNN

Hãng bay cho biết đã thực hiện nhiều nghiên cứu về chu kỳ giấc ngủ. Một giấc ngủ kéo dài 4 tiếng sẽ giúp khách hàng thoải mái, có sức khỏe vì được nghỉ ngơi đầy đủ. Để giúp nhiều người được tiếp cận trải nghiệm này, mỗi khách chỉ được sử dụng khoang ngủ một lần trên một chuyến bay. Mỗi giường chỉ một người nằm, không chấp nhận việc khách chia giường với người khác dù đó là trẻ nhỏ nhằm đảm bảo an toàn bay.

Để có được sản phẩm phục vụ khách ngồi khoang phổ thông này, hãng bay đã nghiên cứu 5 năm với 170.000 giờ làm việc. Dịch vụ mới sẽ là "một cuộc cách mạng" về trải nghiệm cho hành khách hạng phổ thông, theo Giám đốc Kinh doanh và Khách hàng Leanne Geraghty.

Air New Zealand được xếp hạng thứ hai trong danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2023, theo AirlineRatings, đơn vị chuyên đánh giá các sản phẩm và an toàn hàng không của Australia.

Anh Minh (Theo CNN)