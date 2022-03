Khách hàng nhận quà khi mua gia dụng Hotwell tại FPT Shop

Khách hàng nhận quà tặng gồm máy sấy tóc, nồi cơm điện... khi mua các thiết bị gia dụng từ Hotwell, từ nay đến hết 31/3.

Cụ thể, khi mua máy xay nấu đa năng SM15H4, khách hàng được tặng máy sấy tóc Hotwell trị giá 390.000 đồng. Máy xay nấu tích hợp 10 chức năng: hẹn giờ, nấu sữa đậu, sữa bắp, bột, cháo, súp, làm nước sốt, sinh tố, giữ ấm. Quá trình sử dụng đơn giản, chỉ cần cho nguyên liệu vào máy và chọn chế độ mong muốn. Thiết bị có chế độ vệ sinh tự động giúp đơn giản quá trình dọn dẹp.

Máy xay SM15H4 có thiết kế đẹp mắt, màu sắc phù hợp nhiều không gian. Ảnh: Hotwell

Máy chế tạo từ vật liệu cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu RoHS. Thân cối làm bằng thủy tinh dày 6 mm với mặt đáy bằng inox 304, nắp cối làm bằng nhựa PP nguyên sinh, an toàn cho sức khỏe. Máy trang bị ba cấp độ bảo vệ an toàn: cảm biến nhiệt độ đáy, relay bảo vệ quá nhiệt tự động, cảm biến khóa nắp đảm bảo an toàn cho người dùng.

Với động cơ dây đồng hiệu suất cao cùng dao xay inox 6 lưỡi, thiết bị có khả năng xay mịn sản phẩm nhanh chóng mà vẫn đảm bảo độ tinh nhuyễn, không còn bã. Nhờ vậy, người dùng tiết kiệm chi phí về năng lượng điện tiêu thụ, nguyên liệu, thời gian và đơn giản hóa tối đa công việc chế biến.

Ngoài ra, khi mua nồi chiên không dầu AE50H2, hãng tặng kèm nồi cơm điện trị giá 590.000 đồng. Nồi chiên không dầu Hotwell sử dụng công nghệ Rapid Air làm chín thức ăn bằng luồng không khí nóng với tốc độ cao và làm chín thực phẩm từ nhiều phía cùng lúc giúp thức ăn chín đều, đẹp mắt. Công nghệ Rapid Air giảm phần lớn lượng chất béo khi sử dụng chiên nướng.

Kiểu dáng thiết kế bo tròn các góc, gọn gàng cùng vẻ ngoài cứng cáp. Phần vỏ làm bằng nhựa nguyên sinh cách nhiệt và an toàn cho sức khỏe. Khoang chiên có dung tích lớn chứa nhiều thực phẩm, vỉ chiên có phần đế lấy lên dễ dàng giúp cho việc vệ sinh nồi đơn giản hơn. Ngoài ra, nồi còn có thiết kế chế độ tự ngắt khi tháo khay chiên, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Bảng điều khiển điện tử cảm ứng LED tích hợp 6 chức năng chuyên sâu, cài đặt sẵn như: khoai tây, hạt, tôm, bánh, gà rán, rã đông thực phẩm với biểu tượng trực quan. Cùng với đó là nút điều khiển cảm ứng và núm xoay để điều chỉnh nhiệt độ, thời gian dễ hơn.

Nồi chiên giúp giảm việc sử dụng dầu mỡ khi chế biến. Ảnh: Hotwell

Thiết bị khác cũng tặng kèm máy sấy tóc trị giá 290.000 đồng là bếp từ đơn SI20H2. Bếp có thiết kế hiện đại, gọn đẹp, bề mặt làm bằng kính tràn viền cường lực cao cấp chịu lực, chịu nhiệt tốt, chống xước và dễ dàng lau chùi.

Bếp trang bị công suất cao 2.000 W với nhiệt độ điều chỉnh 80 - 200 độ C, thời gian 0-60 phút giúp công việc đun nấu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Bếp có điều khiển cảm ứng hiển thị tiếng Việt cùng 6 chế độ nấu cài đặt sẵn, rõ ràng, dễ dàng thao tác. Thiết bị có tính năng bảo vệ chống cháy, tự động ngắt điện khi nhiệt độ đáy nồi quá cao, ngắt điện khi nước trong nồi trào lên ít nhất hai phím cảm ứng.

Bếp từ có nhiều tính năng hỗ trợ an toàn. Ảnh: Hotwell

Cùng với đó, khi mua nồi cơm điện RC18H2, người dùng được tặng ấm siêu tốc trị giá 190.000 đồng. Nồi cơm điện có lớp vỏ làm bằng chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa PP nguyên sinh màu trắng, dễ vệ sinh. Nắp thoát hơi và gioăng silicon kín giúp giữ ấm cơm lên tới 24 giờ mà vẫn mềm và ngon.

Lòng nồi đúc từ hợp kim nhôm có khả năng truyền nhiệt nhanh, không gỉ sét. Bộ phận này phủ lớp chống dính Teflon cao cấp không độc hại, có thể chịu nhiệt độ cao, chống dính hiệu quả nên dễ dàng vệ sinh.

Nồi trang bị mâm nhiệt công suất 700 W, bề mặt xẻ rãnh làm tăng diện tích tiếp xúc và tăng tốc độ truyền nhiệt từ mâm nhiệt lên đáy nồi. Nhiệt tỏa đều làm cơm chín đều, giảm hao phí điện năng. Nắp thoát hơi, cốc hứng sương có thể tháo rời để thuận tiện vệ sinh.

Tất cả sản phẩm gia dụng Hotwell đều qua quá trình kiểm định, đạt tiêu chuẩn RoHS (hạn chế các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử) và CE (tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu). Sản phẩm cam kết bảo hành một đổi một trong 100 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất.

Minh Huy