Khách hàng mua xe Rolls-Royce ngày càng trẻ

Khách hàng trẻ của mẫu xe điện Spectre giúp giảm đáng kể độ tuổi trung bình của người mua xe Rolls-Royce.

Cách đây khoảng 10-15 năm trước, độ tuổi trung bình của khách hàng mua các mẫu xe thuộc thương hiệu siêu sang Rolls-Royce là khoảng 60 tuổi. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, mọi thứ đã thay đổi đáng kể. Con số hiện nay là khoảng 42 tuổi, với mẫu Spectre EV mới góp phần quan trọng.

Trong một cuộc trò chuyện với trang Drive, Chủ tịch mới của Rolls-Royce Bắc Mỹ, Jon Colbeth, cho biết độ tuổi trung bình của khách hàng mới của mẫu Spectre chỉ là 35 tuổi. Hơn nữa, 40% người mua Spectre là khách hàng lần đầu đến với Rolls-Royce.

Xe siêu sang chạy điện Rolls-Royce Spectre. Ảnh: Rolls-Royce

Thực tế, độ tuổi trung bình của khách hàng là yếu tố then chốt đối với một thương hiệu như Rolls-Royce. Các đối thủ như Bentley và thậm chí cả những hãng xe bán chạy như Mercedes đều muốn giảm con số này mỗi năm. Mục tiêu là không để khách hàng già đi, bởi vì nếu điều đó xảy ra, doanh số sẽ giảm theo.

"Công nghệ rất quan trọng đối với khách hàng trẻ tuổi, và đó là lý do Spectre lại gây được tiếng vang với những người muốn mua chiếc Rolls-Royce đầu tiên của mình", Colbeth nói. "Công nghệ mới, vật liệu mới, thiết kế mới, tất cả đều đóng một vai trò nhất định".

Trong một chiến dịch truyền thông gần đây về SUV Cullinan Series II và sedan Ghost, sự kết hợp màu sắc mà Rolls-Royce đưa ra gây ngạc nhiên với nhiều người. Tím, xanh lá cây, xanh lam tươi sáng, cùng vô số sắc thái và chất liệu nội thất. Đây không phải là những chiếc Rolls-Royce của những người ông hay người bà; chúng hướng đến một nhóm khách hàng trẻ tuổi, sành điệu và giàu có hơn nhiều.

Mỹ Anh