Khách hàng mở tài khoản Vikki An sinh nhận vàng SJC

Ngân hàng số Vikki trao chương trình một lượng vàng SJC cho khách hàng thứ 10.000 sau khi triển khai chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh".

Từ 21h ngày 29/8, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà từ một chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC, tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

Theo công bố, ngân hàng số này sẽ trao tổng 10 lượng vàng trị giá 1,3 tỷ đồng cho khách hàng thứ 1 triệu; một lượng vàng trị giá 130 triệu đồng cho khách hàng thứ 10.000 và 100.000; một chỉ vàng trị giá 13 triệu đồng cho khách hàng thứ 1.000, 2.000 và 3.000. Tổng cộng giải thưởng là 997 chỉ vàng.

Sáng ngày 31/8, khách hàng thứ 10.000 mở tài khoản Vikki, anh Trần Thanh Phan (Bạc Liêu), đã trúng thưởng một lượng vàng SJC đầu tiên của chương trình. Trước đó, ngày 30/8, 9 khách hàng trên cả nước cũng nhận một chỉ vàng từ Vikki gửi tặng. Hiện, chương trình còn 900 phần quà từ một chỉ vàng và 10 lượng vàng, trao tặng trong các ngày kế tiếp của chương trình.

Anh Trần Thanh Phan (Bạc Liêu, giữa) nhận vàng từ Vikki. Ảnh: Vikki

Bên cạnh đó, ngân hàng số Vikki sẽ tổ chức livestream hướng dẫn mở tài khoản Vikki An sinh - hỗ trợ nhận tiền an sinh qua VNeID và quà tặng vàng vào lúc 11h hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 3/9. Hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh, đơn vị cũng tổ chức chương trình Mega Livestream đặc biệt vào tối ngày 31/8, từ 19h đến 24h, phát trực tiếp trên fanpage Ngân hàng Số Vikki. Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ tiếp tục được công khai, cập nhật liên tục trên website và fanpage của đơn vị.

Khách hàng nhận một chỉ vàng thứ 3.000 tại TP HCM. Ảnh: Vikki

Đại diện ngân hàng số Vikki chia sẻ, qua chương trình "Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh", đơn vị muốn đồng hành cùng chủ trương của Đảng và Nhà nước, khẳng định cam kết trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa tinh thần an sinh xã hội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Theo đó, ngoài chương trình tặng vàng, Vikki sẽ trao 1.100 điện thoại Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn, hỗ trợ người dân nhận quà từ Chính phủ trên VNeID.

Thiên Minh