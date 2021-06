Khách hàng hưởng lợi từ giải pháp đổi nhà của Masterise Homes

Giải pháp "Nhà cũ đổi nhà mới" do Masterise Homes và Techcombank triển khai giúp các gia đình tại Hà Nội có thể chuyển tới dự án cao cấp hơn như Masteri Waterfront.

Thập kỷ qua chứng kiến tốc độ đô thị hoá nhanh của các đô thị lớn tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu sở hữu nhà ở cũng tăng mạnh. Theo dự báo của Bộ xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021- 2030 sẽ tiếp tục tăng, mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị.

Nhiều gia đình có nhà xuống cấp nhưng chưa đủ điều kiện để nâng cấp. Ảnh: Unsplash.

Tuy nhiên, với nhiều gia đình sống tại Thủ đô, chuyển đổi và nâng cấp nhà ở là một bài toán khó khi giá nhà mỗi năm một tăng. Sống tại một căn hộ chung cư cũ tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, chị Minh Lê cho biết: "Căn chung cư cũ này là bố mẹ cho khi vợ chồng mới cưới nhưng đã xuống cấp khá nhiều. Dù rất muốn chuyển sang một căn hộ tiện ích đầy đủ, cao cấp hơn nhưng số tiền tiết kiệm vẫn chưa đủ để có thể nâng cấp chất lượng sống".

Không chỉ gia đình chị Minh, đây cũng là nỗi lo chung của nhiều gia đình khác tại Hà Nội khi muốn chuyển đổi đến các không gian sống tiện ích và đẳng cấp hơn. Thấu hiểu điều đó, Masterise Homes cho ra đời giải pháp "Home for Home" hợp tác cùng Techcombank. Theo đó, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ cao cấp chỉ với số tiền đặt cọc 50 triệu đồng, rút ngắn thời gian nâng cấp căn hộ và giảm gánh nặng về tài chính.

Đại diện của Masterise Homes và Techcombank trong buổi công bố giải pháp "Home for Home". Ảnh: Masterise Homes.

Điểm độc đáo của giải pháp này là khách hàng có thể sử dụng bất động sản hiện có làm tài sản đảm bảo để nhận hỗ trợ 100% giá trị căn hộ từ Techcombank và không cần trả lãi suất trong thời gian chờ chuyển sang nhà mới. Sau khi nhận bàn giao nhà, khách hàng có thể lựa chọn trả tối thiểu 30% giá trị căn hộ mới, 70% còn lại trả góp tối đa trong 35 năm. Nhờ đó, bài toán tài chính khi muốn nâng cấp mức sống, chuyển đổi nhà của nhiều gia đình sẽ dễ dàng hơn và cũng thoát được quy trình bán - thuê - tìm nhà mới cố hữu từ trước đến nay.

Tại thị trường Hà Nội, Masteri Waterfront là dự án đầu tiên được Masterise Homes triển khai áp dụng giải pháp "Home for Home", đem đến cơ hội sống chuẩn quốc tế cho cư dân Thủ đô. Toạ lạc tại trung tâm đô thị Vinhomes Ocean Park, Masterie Waterfront mang đến cho các cư dân tương lai phong cách sống quốc tế, gần gũi với thiên nhiên. Từ ban công hay cửa sổ, không gian xanh mát với biển hồ nước mặn, hồ trung tâm trải rộng trước mắt.

Khu căn hộ cao cấp Masteri Waterfront sở hữu tầm nhìn trực diện hướng biển hồ nước mặn 6,1ha và hồ trung tâm 24,5ha. Ảnh: Masterise Homes.

Ngoài ra, cư dân tương lai của Masteri Waterfront còn tận hưởng hàng loạt tiện ích kép, từ không gian riêng nội khu với 22 tiện ích chuẩn quốc tế, đến biển hồ, công viên cây xanh, cảnh quan mặt nước, hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại...

Không dừng lại ở không gian, nội thất bên trong các căn hộ Masteri Waterfront cũng được lựa chọn từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Cùng với đó, dịch vụ quản lý và bảo toàn bất động sản 24/7 đạt chuẩn quốc tế sẽ mang đến cuộc sống an toàn, tiện ích và an cư lâu dài cho cư dân.

Nội thất được bàn giao đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Hafele, Daikin, Kohler. Ảnh: Masterise Homes.

Nhờ sự am hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng, Masteri Waterfront đã tiệm cận những nhu cầu về chốn an cư của nhiều gia đình. Cùng với giải pháp đổi nhà vượt trội, Masteri Waterfront được kỳ vọng trở thành nơi an cư chuẩn quốc tế của người dân Thủ đô.

Điều này được ca sĩ Hà Anh Tuấn, người đồng hành với Masterise Homes khẳng định: "Home for Home giúp biến giấc mơ nâng tầm cuộc sống của người dân thành hiện thực. Không chỉ phục vụ cho một nhóm nhỏ mà với một tham vọng đó là mang lại cuộc sống hạnh phúc, chất lượng quốc tế cho rất rất nhiều người dân Việt Nam".

Tâm Anh