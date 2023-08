Khách hàng hứng thú với dịch vụ của BEST tại VILOG 2023

TP HCMGian hàng BEST tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG) thu hút hàng trăm lượt khách ghé thăm, tìm hiểu về hệ sinh thái đa dịch vụ BEST đang triển khai.

Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG) tổ chức lần đầu thu hút 345 gian hàng, gần 250 doanh nghiệp từ 22 quốc gia tham dự. Là một trong những thành viên của Hiệp hội Logistics Việt Nam (VLA), BEST Inc. Việt Nam vừa qua giới thiệu tại triển lãm hệ sinh thái dịch vụ, giúp đối tác phát triển kinh doanh xuyên biên giới, gồm: vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border và hệ thống giải pháp quản lý kinh doanh BEST Software.

Nhiều khách hàng tập trung tại gian hàng của BEST nghe giới thiệu về hệ sinh thái đa dịch vụ của đơn vị. Ảnh: BEST Express

Giải pháp vận chuyển xuyên biên giới của BEST là dịch vụ toàn trình với đầy đủ nghiệp vụ: vận chuyển, lấy và đóng hàng tận nơi; cung cấp mạng lưới kho tập kết, cung cấp kho biên giới chờ xuất khẩu; thực hiện thủ tục hải quan tại cửa khẩu và giao hàng chặng cuối đến tay người nhận. BEST linh hoạt cho phép khách hàng sử dụng một phần hoặc trọn gói dịch vụ tùy nhu cầu.

Tại sự kiện, nhiều khách hàng thể hiện sự quan tâm, hứng thú với chuỗi dịch vụ tiện ích này của đơn vị. Đa số đều đăng ký nghe tư vấn trực tiếp để biết thêm về cơ cấu hoạt động, cam kết dịch vụ. Nhiều người cho biết họ quan tâm nhất là tuyến giao vận Trung - Việt hay từ Thái Lan, Malaysia về Việt Nam.

Một khách hàng quan tâm (trái) đang tham khảo thông tin về tuyến vận chuyển Trung-Việt. Ảnh: BEST Express

Các chủ doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân, chủ shop online cũng thể hiện sự quan tâm với hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh xuyên biên giới. Anh Phạm Đình Hiếu, chủ shop tại TP HCM đã đăng ký tư vấn chi tiết về các tuyến vận chuyển và hệ thống giải pháp quản lý kinh doanh khi kết nối thương mại điện tử quốc tế.

Shop anh hiện kinh doanh mắt kính, tuy nhiên chưa tìm được đối tác vận chuyển để nhập khẩu thêm mặt hàng thời trang, mở rộng danh mục sản phẩm. Gian hàng trên TikTok của anh có nhiều đơn vận chuyển bởi BEST nhưng chưa thực sự hiểu rõ về đơn vị.

Khi được giới thiệu chi tiết, anh đánh giá các tính năng đơn vị cung cấp giúp chủ shop quản lý đơn hàng và hoạt động kinh doanh, vận chuyển trực quan. Shop anh hạch toán chi phí tiện lợi hơn chỉ trên duy nhất một nền tảng. Anh Hiếu rất hứng thủ và đánh giá cao những công cụ hữu ích hệ thống BEST chia sẻ cho người dùng, mong muốn được kết nối và tìm hiểu cụ thể hơn để phát triển hợp tác.

Chủ shop online Phạm Đình Hiếu (phải) quan tâm đến các giải pháp phát triển kinh doanh xuyên biên giới BEST giới thiệu. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, nhiều sinh viên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng từ Đại học Ngoại Thương, Nguyễn Tất Thành cũng đến tham khảo thông tin, củng cố kiến thức chuyên môn, bổ sung cho ngành học. Hiện gian hàng BEST vẫn tiếp tục chào đón khách tham quan đến hết ngày 12/8.

Cẩn Y