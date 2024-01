Khách hàng giao dịch tại OCB có cơ hội trúng vàng

Khách hàng có cơ hội nhận voucher mua sắm và tham gia quay số với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 4 tỷ đồng từ nay đến hết ngày 31/3.

Với chương trình "Đón sum vầy - Nhận thịnh vượng", khách hàng cá nhân khi thực hiện các giao dịch tại OCB như: gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng với kỳ hạn gửi từ một tháng trở lên; đăng ký và kích hoạt thành công gói tài khoản OCB Invest, Invest Pro hay Speed Up lần đầu tiên hoặc số dư bình quân trên tài khoản thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối kỳ. Chương trình có nhiều quà tặng giá trị gồm một giải đặc biệt - 10 lượng vàng SJC, 2 giải nhì - máy lọc không khí Dyson và 3 giải ba - robot hút bụi Samsung.

Khách hàng có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng hấp dẫn khi giao dịch tại OCB dịp đầu năm 2024. Ảnh: OCB

Bên cạnh đó, ngân hàng còn dành tặng hơn 10.000 voucher "Got It" cho những ai thực hiện các giao dịch trên trong thời gian diễn ra chương trình. Cụ thể, người mở mới tiền gửi có kỳ hạn (thẻ tiết kiệm và hợp đồng tiền gửi) tại quầy từ 6 đến 36 tháng với số tiền gửi từ 300 triệu đồng, 600 triệu đồng và một tỷ đồng trở lên sẽ nhận được voucher Got It trị giá lần lượt là 200.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng.

Đối với khách hàng khi đăng ký thành công gói tài khoản OCB Speed Up và OCB Invest, Invest Pro tại bất kỳ quầy giao dịch nào trên toàn hệ thống sẽ nhận voucher Got It trị giá 100.000 đồng. Khách hàng có thể nhận quà tặng voucher không giới hạn khi tham gia chương trình (tối đa một voucher mỗi ngày).

Điện diện ngân hàng chia sẻ chương trình "Đón sum vầy – Nhận thịnh vượng" là lời tri ân OCB mong muốn gửi đến khách hàng. Ngoài việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính tối ưu, an toàn, tiện lợi, đơn vị hy vọng khách hàng sẽ có thêm cơ hội rước lộc may mắn nhân dịp đầu năm mới 2024.

Hải My