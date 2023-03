Khách hàng đánh giá cao chế độ bảo hành của MG ZS

Ngoài lợi thế giá thành, chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km của MG ZS cũng được khách mua xe đánh giá tích cực.

Theo đại diện thương hiệu, thời điểm vừa tiếp cận vào thị trường Việt Nam năm 2020, tuy là một mẫu xe mới nhưng MG ZS đã nhận được phản hồi tốt từ khách hàng. Trong đó, chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn km cũng thu về nhiều đánh giá tích cực.

Chuyên kinh doanh các sản phẩm cơ khí tại Đồng Nai, anh Đỗ Hoàng Đức An cho biết bản thân từng có nhiều trải nghiệm với đa dạng các dòng xe và xác định rõ tiêu chí lựa chọn phải là gầm cao, hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn. Với mong muốn tìm kiếm một ôtô đa dụng cỡ nhỏ cho bản thân và phục vụ gia đình, anh An đã tìm hiểu khá kỹ phân khúc và quyết định mua chiếc MG ZS nhập khẩu từ Thái Lan.

"Chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số kilomet, thay vì chỉ khoảng 3 năm như thông thường khiến tôi yên tâm mua chiếc xe này", anh An nói thêm.

Anh Đỗ Hoàng Đức An cùng vợ nhận xe tại MG Bình Dương.

Khi lựa chọn MG ZS bản STD+ giá lăn bánh khoảng 600 triệu đồng, anh An tiết lộ, giá thành hợp lý cũng là một trong những lý do dẫn đến quyết định xuống tiền mua. Vì theo anh, mức giá này xứng đáng với các tiện ích phục vụ cho nhu cầu cá nhân mà chiếc xe mang lại, như: gầm cao giúp đi lại thuận tiện trên nhiều dạng địa hình, cốp rộng để đồ thoải mái, thiết kế thể thao đẹp...

"Tôi thường đi hai người, thỉnh thoảng có chở đồ, nên máy 1.5L là đủ dùng. Khi chạy đường dài từ Đồng Nai đến Bình Dương hay Tây Ninh, tôi thấy cảm giác lái khá tốt, chân ga hay vô lăng không bị trễ nhiều. Tôi cũng thường xuyên dùng tính năng Cruise Control vì giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể", anh An bày tỏ.

MG ZS với thiết kế thể thao khỏe khoắn.

Ngoài ưu thế về chế độ bảo hành, MG ZS còn được trang bị màn hình kích thước 10,1 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh tùy chọn 4 loa tiêu chuẩn hoặc 6 loa hiệu ứng 3D trên từng phiên bản, hệ thống điều hòa với tính năng lọc bụi mịn PM 2.5.

Đại diện thương hiệu cho hay, MG ZS từng đạt chứng nhận 5 sao về mức độ an toàn của ASEAN NCAP. Cả ba phiên bản đều được trang bị các tính năng: chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi... Ngoài ra, MG ZS cũng nhận nhiều giải thưởng như: "Mẫu SUV dưới 1.6L tốt nhất", "mẫu SUV cỡ nhỏ tốt nhất" do J.D. Power Thái Lan xếp hạng.

Khoang nội thất được trang bị nhiều tính năng giải trí đa dạng.

"Nhập khẩu từ Thái Lan - quốc gia có trình độ lắp ráp cao trong khu vực, kết hợp với gói bảo hành 5 năm không giới hạn km cùng chương trình 5 năm cứu hộ MG Care miễn phí, MG ZS là lựa chọn phù hợp trong phân khúc xe đô thị gầm cao cỡ nhỏ mà khách hàng có thể tham khảo", đại diện hãng nhấn mạnh.

